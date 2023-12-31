Новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store стал киберпанк-экшен Ghostrunner

Похоже, что ранее слитый в сеть список оказался правильным, ведь именно киберпанк-экшен Ghostrunner можно бесплатно забрать сегодня в магазине Epic Games Store. Её можно будет добавить в свою библиотеку в течение суток – до 19:00 МСК 1 января. Завтра её сменит другая игра. Данная раздача доступна и для российских аккаунтов.
Ghostrunner - это быстрый и динамичный киберпанк экшен, разработанный студией One More Level и изданный 505 Games. Игра вышла 27 октября 2020 года. В Ghostrunner игроки взяли на себя роль киберниндзи, бегущего по вертикальным стенам и сражающегося с врагами в мире высоких небоскребов. С уникальным стилем и подчеркнутой акцентом на скорости и маневренности, Ghostrunner предоставляет игрокам захватывающий опыт.
Игра доступна на различных платформах, включая Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также позднее была адаптирована для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Получить игру можно по ссылке.
Если что игра свободно забирается без всяких впн
Любопытно
Пропустил на релизе ,видимо момент настал
Вот это неплохо, как раз хотел ее как-нибудь пройти.
И зачем забирать в бесплатные раздачи у эпиков?
Ну во первых есть люди которые любят выбивать ачивки
Во вторых все же лицензия иногда работает лучше пиратки
Те кто не хочет морочиться с кряками, и установками патчей, тем более за бесплатно.
Кряк? Ты видимо не знаешь о существовании GOG версии, где без защиты стоит.
Достижения выбивать в игре, это маразм. Раньше без достижения играли и наслаждались. И ты видимо не знаешь о существовании GOG версии, это лицензионная версия без защиты с торрента сайта. Враньё, что лицензия работает лучше, чем пиратки. Были такие случаи, что пиратки постабильнее работают, чем лицензии.
Достижения это буквально дополнительные цели в игре помимо целей и миссий в самой игре. Поэтому добавляется внутриигровой смысл игре, которого изначально в игру заложено не было.