Новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store стал киберпанк-экшен Ghostrunner

Действие Ghostrunner происходит в будущем, после глобального катаклизма, где остатки человечества живут в башне, построенной архитектором, который таинственно умер много лет назад. Все знают правду, но никто не говорит её вслух.

Вы кибер-воин, единственный кто способен сражаться как в физическом мире, так и в киберпространстве. Потерянный и преследуемый, брошенный в центр конфликта, вы должны использовать эту связь с технологией, чтобы подняться на ту самую башню и попытаться раскрыть её тайну.