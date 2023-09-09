Продажи Ghostrunner превысили 2,5 миллиона копий ©

Ghostrunner 2 от 505 Games выйдет в следующем месяце и выглядит невероятно стильно, если судить по игровому процессу, продемонстрированному до сих пор. Однако издатель объявил о новом рубеже продаж первой игры — с момента запуска в октябре 2020 года было продано более 2,5 миллионов копий.

В новом сообщении сообщества Steam разработчик One More Level изначально планировал объявить о последнем рубеже, когда объем продаж достигнет двух миллионов. Однако из-за ажиотажа по поводу сиквела оно «быстро подскочило» до более чем 2,5 миллионов. Хотя команда ожидает, что вскоре достигнет отметки в три миллиона продаж, она получила мемориальную доску и плакат от 505 Games, чтобы отпраздновать это достижение.

Что касается Ghostrunner 2, то она выйдет 26 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (при предварительных заказах вы получаете 48 часов раннего доступа). Она больше, чем первая игра, и в ней Джек, главный герой, даже ездит на высокоскоростном байке.