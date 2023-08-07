Ghostrunner 2 будет официально переведена на русский язык

Русскоязычные геймеры могут не переживать за релиз сиквела нашумевшего киберпанк-слэшера Ghostrunner от студии One More Level. Разработчики проекта в своих социальных сетях объявили, что Ghostrunner 2 на релизе будет поддерживать больше десятка различных языков. Среди уже заявленных 14 языков официально присутствует русский.
Как отмечают создатели Ghostrunner 2, экшен получит интерфейс и весь текст на русском языке. Озвучка для игры будет доступна только в одном варианте — английском. Авторы проекта занимаются дубляжом самостоятельно, поэтому на полную локализацию рассчитывать не приходится.
Помимо русского языка для Ghostrunner 2 заявлена поддержка английского, французского, немецкого, итальянского, японского, корейского, польского, португальского-бразильского, испанского, стандартного и традиционного китайского, а также украинского.
Ghostrunner 2 создается для ПК и консолей текущего поколения, однако его дата релиза остается неизвестной. Студия One More Level планирует выпустить сиквел до конца этого года.