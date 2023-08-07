Ghostrunner 2 будет официально переведена на русский язык

Ghostrunner 2 продолжает историю Джека, кибернетического ниндзя, который борется за свободу в постапокалиптическом мире. События игры разворачиваются через год после падения Мары, Хозяйки Ключей, которая правила в Башне Дхарма, последнем пристанище человечества. Джеку предстоит исследовать пустошь за пределами башни и столкнуться с новыми врагами, в том числе с культом киберниндзя, который планирует уничтожить всё живое.

Одна из самых интересных новинок — это скоростные мотоциклы, на которых Джек может мчаться по дорогам пустоши, уворачиваясь от препятствий и атакуя противников.

Еще одна особенность игры — это улучшенная система навыков и прогрессии. Игроки теперь могут экспериментировать со своим стилем игры и выбирать те способности, которые подходят им больше всего.

Со всеми своими новшествами Ghostrunner 2 предлагает ещё больше реиграбельности, так как игроки могут экспериментировать со своим стилем игры, подниматься по таблице лидеров и пробовать новые игровые режимы.