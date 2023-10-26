Релизный трейлер киберпанк-слэшера Ghostrunner 2

Ghostrunner 2, киберпанк-триллер от первого лица от 505 Games и One More Level, сегодня выходит на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic и GOG. Джек триумфально возвращается, выйдя из Башни Дхармы и ныряя с головой навстречу опасностям, ожидающим за ее пределами.
Яркий сиквел, действие которого разворачивается через год после событий оригинального Ghostrunner, повествует о киберниндзе Джеке, который борется с жестоким культом искусственного интеллекта. Снова возьмите в руки острую как бритва катану и прорвитесь сквозь безжалостный натиск бешеных культистов, кибернетических военачальников и ужасающих ИИ-сущностей как внутри Башни Дхармы, так и за ее пределами.
Вступайте в бои, преодолевая препятствия и сбивая врагов на скоростном мотоцикле. Пешком Джек использует свой культовый набор приемов паркура и Gap Jammer из оригинальной игры, улучшенный и расширенный для быстрого перемещения по различным поверхностям как в освещенных неоном городских условиях, так и в пескоструйной пустоши. Стильно скользите, мчитесь и уклоняйтесь от смертельных атак целого ряда новых противников.
Ghostrunner 2 повышает ставку благодаря новым способностям и обновленной системе развития. Исследуйте новые варианты боя и найдите правильный подход, чтобы уклоняться, парировать и уничтожать противников, способных убить Джека одним ударом. Побеждайте боссов, обретая большую свободу, и научитесь преодолевать их с помощью новых коварных приемов.
Ghostrunner 2 теперь доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic и GOG.
такой классный, лучше некуда игра конечно не завлекает особо, на долго не хватит
я прошгёл 1 часть ради 2 части прям крутая слешер игра:)