Ubisoft поделилась планами на второй сезон Skull and Bones

Помните ли вы Skull & Bones? Это игра на пиратскую тематику от Ubisoft, которая вышла 13 февраля после примерно десятка задержек и переносов, из-за которых казалось, что игра никогда не увидит свет. Когда игра наконец вышла, Skull & Bones не смогла захватить игровой мир, и вскоре после запуска стало известно, что количество игроков несколько сократилось.
Несмотря на это, Ubisoft не теряет оптимизма, и, основываясь на "огромном отклике сообщества", разработчик рассказал о планах на предстоящий второй сезон игры.
В Skull & Bones нет почти ничего запоминающегося, но есть преданное сообщество, которое держит игру на шатких плечах - и это главное. Для этого сообщества Ubisoft готовит множество улучшений, изменений и дополнений для второго сезона игры.
В блоге Ubisoft появилась информация о том, что после запуска второго сезона будет проведена "мягкая перезагрузка" всей платформы. Это включает в себя сброс "восьмерок", мануфактур и территорий почти для каждого игрока. Это будет сделано для балансировки, а также для того, чтобы стимулировать игроков вернуться и начать строить заново.
Вот что Ubisoft привнесет в Skull & Bones во втором сезоне:
- Модернизация кораблей
- Управление флотом
- Аренда штурвала
- Новые режимы PvE и одиночной игры
- Балансировочные мануфактуры
Было отмечено, что в игре также появится новый босс, новое страшное морское чудовище, совершенно новый корабль, а также множество видов оружия, брони и мебели. Игрокам есть над чем поработать, но в ближайшее время будут опубликованы новые сведения о втором сезоне.
Какой ещё, нахрен, второй сезон. Эта шняга прокатила, чтоли?
Думаю она и первый не потянет
А ведь назло возмет и выстрелит и станет мало мальски популярной. Радуга и фо хонор тоже страдали, вроде и дивижен тоже, потом воспряли. Глядишь абордажи сделают и нормальный пвп и будет чем людчм зацепиться, но шансов мало
На зло кому? Мне? Да мне пофиг выстрелит оно или застрелится.
Хейтерам)
кал энд бонс.
Может если бы данная фигня была бесплатной, можно было бы попробовать, но так как это мена четыА хрень, то нахрен не нужна.
Да вы оптимисты // Мурат Хашкулов
планы на второй сезон
// Артём Захаров
Не вызывает.