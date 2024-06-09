Состоялся релиз нейросетевого дубляжа для Ghostrunner 2

IntroVoice Studio объявила о выходе нейросетевого русского дубляжа для игры Ghostrunner 2. Теперь благодаря русской озвучке игроки смогут с комфортом проходить этот крайне динамичный экшен без необходимости отвлекаться на прочтение субтитров.
Ghostrunner 2 продолжает историю Джека, кибернетического ниндзя, который борется за свободу в постапокалиптическом мире. События игры разворачиваются через год после падения Мары, Хозяйки Ключей, которая правила в Башне Дхарма, последнем пристанище человечества. Джеку предстоит исследовать пустошь за пределами башни и столкнуться с новыми врагами, в том числе с культом киберниндзя, который планирует уничтожить всё живое.
Озвучку от IntroVoice Studio уже можно скачать бесплатно на нашем сайте.
Релиз игры состоялся 26 октября прошлого года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Круто. Нейросеть наше спасение, для игр без озвучки
Мы конечно не геймплей обсуждаем, но как так можно играть ,постоянно дёргается.Тупо тяжело смотреть даже.
Кому то надо, я в такое не играю.
Ощущение, что озвучка любительская, как для низкобюджетного сериала. Сойдет тем, кто прям вообще не вдупляет в английский.
Я так понимаю для демонстрации выбрали лучший момент из игры? И то, куча косяков. Боюсь представить, что там дальше))
Возможно, но качество этого инструмента однозначно растёт. Раньше даже вот в таких демонстрациях косяки сильные были.