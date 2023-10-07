Свежий трейлер Ghostrunner 2 посвятили демоверсии игры

Издательство 505 Games и студия разработчиков One More Level представили новый трейлер Ghostrunner 2, в котором решили напомнить о бесплатной демонстрационной версии для платформ PlayStation 5, Xbox Series, а также для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.
Ghostrunner 2 – это долгожданный хардкорный экшен от первого лица, события которого разворачиваются через год после событий первой части Ghostrunner. Вас ожидают море адреналина и кровопролитные сражения в мире постапокалиптического киберпанка, который остался после свержения Ключника – жестокого тирана, правившего Башней Дхармы, последним оплотом человечества.
Ghostrunner 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 26 октября. Не так давно авторы показали первые семь минут сюжетной кампании и сражение с боссом.