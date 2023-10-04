Почти семь минут геймплея Ghostrunner 2

Издание IGN показало почти семь минут геймплея киберпанк-экшена Ghostrunner 2. В ролике был продемонстрирован игровой процесс, сопровождаемый первой композицией из саундтрека под названием "Road Zero".
Сюжет Ghostrunner 2 разворачивается через год после событий оригинальной игры. Главный герой Джек отправляется за пределы Башни Дхармы, чтобы столкнуться с культом киберниндзя.
Дата выпуска Ghostrunner 2 намечена на 26 октября 2023 года, и игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.