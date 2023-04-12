Bethesda добавила Denuvo в GhostWire: Tokyo - через год после выхода

Несколько часов назад компания Tango Gameworks выпустила бесплатное обновление Spider's Thread для игры Ghostwire: Tokyo. И, судя по некоторым изменениям в исполняемом файле игры, пользователи предположили, что Bethesda добавила в игру Denuvo. И да, издание DSOG подтвердила, что в игре действительно используется технология защита Denuvo.
Чтобы выяснить, использует ли игра Denuvo, они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D.
Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра теперь использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.
Ghostwire: Tokyo вышла год назад, поэтому добавление Denuvo в такую старую игру кажется немного странным. Быть может Tango Gameworks работает над крупным расширением, что в какой-то степени объясняет, почему Bethesda добавила Denuvo в игру.
В любом случае, Bethesda должна хотя бы добавить упоминание про Denuvo на страницу игры в магазине Steam.
2023 год шизофрении? Не пойму логику. Когда она вышла без защиты, я её не скачивал. Не видел смысла в эту игру играть, а тут добавили денуво через год.
Да с логикой у них явно проблемы)
А вот добавили дуню и теперь хочется, да?)))
Эта хрень даже за бесплатно не нужна,не то что её покупать.
Раз где-то добавили, могли бы где-нибудь и убавить. В том же Hi-Fi Rush например.))
Я бы сыграл в Hi-Fi Rush, т.к. она выглядит свежо, чем остальные игры вместе с ремейками.
Ну так геймпасс можно купить рублей за 10.
Это так не работает, к сожалению.
Беседка реально заслоупочила.
https://www.playground.ru/ghostwire_tokyo/news/avtory_ghostwire_tokyo_predstavili_tizer_trejler_i_raskryli_podrobnosti_krupnogo_obnovleniya-1612499
Совсем ебо бо?
Эта игра настолько плоха, что даже если б мне заплатили - я бы не стал в нее играть.
Зачем?))) Уже на торрентах всех стран мира))) и игра не на столько популярна чтоб бабки тратить на дуньку спустя год))
Что-то рано, надо было хотя бы лет пять с момента релиза подождать :)
Bethesda в своем уме ? русскую локализацию из старфилда удалили, в этой шляпе добавили денуво, что дальше ? может ценики повысите до 110 евро на своих недоделанных поделках ?
Беседка просто не может не гадить на себя.
Зачем, а главное, зачем?
Игра жуткое унылое говπище. Крупное обновление ?. В эту демку наконец игру добавят ?
lol Зачем добавлять Denuvo когда игре уже год.Это надо было делать сразу а теперь уже на пк игру своровали большинство игроков.
Смысл в том, что Denuvo может предотвратить дальнейшее пиратство игры на консолях в случае создания эмулятора xbox