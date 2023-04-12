Bethesda добавила Denuvo в GhostWire: Tokyo - через год после выхода ©

Несколько часов назад компания Tango Gameworks выпустила бесплатное обновление Spider's Thread для игры Ghostwire: Tokyo. И, судя по некоторым изменениям в исполняемом файле игры, пользователи предположили, что Bethesda добавила в игру Denuvo. И да, издание DSOG подтвердила, что в игре действительно используется технология защита Denuvo.

Чтобы выяснить, использует ли игра Denuvo, они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D.

Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра теперь использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.

Ghostwire: Tokyo вышла год назад, поэтому добавление Denuvo в такую старую игру кажется немного странным. Быть может Tango Gameworks работает над крупным расширением, что в какой-то степени объясняет, почему Bethesda добавила Denuvo в игру.

В любом случае, Bethesda должна хотя бы добавить упоминание про Denuvo на страницу игры в магазине Steam.