GhostWire: Tokyo 25.03.2022
6.8 316 оценок

Bethesda добавила Denuvo в GhostWire: Tokyo - через год после выхода

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butcher69
Новости

Несколько часов назад компания Tango Gameworks выпустила бесплатное обновление Spider's Thread для игры Ghostwire: Tokyo. И, судя по некоторым изменениям в исполняемом файле игры, пользователи предположили, что Bethesda добавила в игру Denuvo. И да, издание DSOG подтвердила, что в игре действительно используется технология защита Denuvo.

Чтобы выяснить, использует ли игра Denuvo, они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D.

Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра теперь использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.

Ghostwire: Tokyo вышла год назад, поэтому добавление Denuvo в такую старую игру кажется немного странным. Быть может Tango Gameworks работает над крупным расширением, что в какой-то степени объясняет, почему Bethesda добавила Denuvo в игру.

В любом случае, Bethesda должна хотя бы добавить упоминание про Denuvo на страницу игры в магазине Steam.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
butcher69
24
ugf16349

2023 год шизофрении? Не пойму логику. Когда она вышла без защиты, я её не скачивал. Не видел смысла в эту игру играть, а тут добавили денуво через год.

14
Big and Fat

Да с логикой у них явно проблемы)

5
BrokVud

А вот добавили дуню и теперь хочется, да?)))

1
saa0891

Эта хрень даже за бесплатно не нужна,не то что её покупать.

8
Shеpard

Раз где-то добавили, могли бы где-нибудь и убавить. В том же Hi-Fi Rush например.))

5
ugf16349

Я бы сыграл в Hi-Fi Rush, т.к. она выглядит свежо, чем остальные игры вместе с ремейками.

0
Нейтан Дрейк ugf16349

Ну так геймпасс можно купить рублей за 10.

4
TAPAKAH222

Это так не работает, к сожалению.

0
deusMarshall
5
Big and Fat

Беседка реально заслоупочила.

2
Нейтан Дрейк
Быть может Tango Gameworks работает над крупным расширением, что в какой-то степени объясняет, почему Bethesda добавила Denuvo в игру.

https://www.playground.ru/ghostwire_tokyo/news/avtory_ghostwire_tokyo_predstavili_tizer_trejler_i_raskryli_podrobnosti_krupnogo_obnovleniya-1612499

4
Big and Fat

Совсем ебо бо?

4
Floww

Эта игра настолько плоха, что даже если б мне заплатили - я бы не стал в нее играть.

4
golab42

Зачем?))) Уже на торрентах всех стран мира))) и игра не на столько популярна чтоб бабки тратить на дуньку спустя год))

2
kurskiy

Что-то рано, надо было хотя бы лет пять с момента релиза подождать :)

0
Деиман

Bethesda в своем уме ? русскую локализацию из старфилда удалили, в этой шляпе добавили денуво, что дальше ? может ценики повысите до 110 евро на своих недоделанных поделках ?

0
Кей Овальд

Беседка просто не может не гадить на себя.

0
6363

Зачем, а главное, зачем?

0
dikers

Игра жуткое унылое говπище. Крупное обновление ?. В эту демку наконец игру добавят ?

0
XeNTRoN

lol Зачем добавлять Denuvo когда игре уже год.Это надо было делать сразу а теперь уже на пк игру своровали большинство игроков.

-3
Gridon

Смысл в том, что Denuvo может предотвратить дальнейшее пиратство игры на консолях в случае создания эмулятора xbox

0