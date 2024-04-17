Bethesda удалила защиту Denuvo из GhostWire: Tokyo

Как стало известно, сегодня компания Bethesda выпустила патч для PC-версии в котором удалила защиту Denuvo из игры GhostWire: Tokyo.

Размер EXE-файла игры уменьшился на 269 МБ. Случай с данной игрой довольно уникальный: дело в том, что игра изначально вышла без защиты Denuvo и была взломана, однако затем Bethesda зачем-то решила добавить защиту Denuvo вместе с крупным обновлением Spider's Thread.

Видимо по задумке издателя это должно было подстегнуть продажи игры. Неизвестно сработал ли их план, но радует, что игра по всей видимости теперь окончательно освободилась от защиты Denuvo. Таким образом теперь всем пользователям будет доступна актуальная версия игры.