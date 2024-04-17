Bethesda удалила защиту Denuvo из GhostWire: Tokyo

Как стало известно, сегодня компания Bethesda выпустила патч для PC-версии в котором удалила защиту Denuvo из игры GhostWire: Tokyo.
Размер EXE-файла игры уменьшился на 269 МБ. Случай с данной игрой довольно уникальный: дело в том, что игра изначально вышла без защиты Denuvo и была взломана, однако затем Bethesda зачем-то решила добавить защиту Denuvo вместе с крупным обновлением Spider's Thread.
Видимо по задумке издателя это должно было подстегнуть продажи игры. Неизвестно сработал ли их план, но радует, что игра по всей видимости теперь окончательно освободилась от защиты Denuvo. Таким образом теперь всем пользователям будет доступна актуальная версия игры.
Нафига её вообще добавляли спустя год после выхода
Деньги некуда девать было видимо) Надо быть сверхразумом чтобы думать что народ ради патча побежит покупать то, что рядом давно лежит взломанное на торрентах)
Надеюсь из Deathloop тоже скоро уберут, там крупный патч Goldenloop невзломанный остаётся пока что.
Там какое то дополнение выходило дял игыр и в нём было денуво
Фанаты Denuvo уже рвутся в комментариях.
Лучше бы сняли защиту на Hi-Fi Rush.
А что удалили то, не покупают что ли уже?
На НГ ее в EGS на халяву раздавали - не стал даже так ее забирать
даже бесплатно не надо ни эту ни Deathloop.
можно взять рогатку и пулять камешками.. это мне и то будет интереснее!
Про Дезлупу зря вы так . Очень даже хорошая игра , понятное дело что Дисоноред 1и2 + Прей в разы лучше , но всё же .
Опа, походу скоро будем ждать анонс The Evil Within 3.
Не вижу связи, ну ладно.
И?
А толку она и так взломана
Атлична, атлична, в 4к 666 фпс теперь пойдёт!!!1111 Ща прибегут нытики со своим офисными шестиядерниками и будут говорить о зле Дерьмуво, что у них прибавилось 5 фпс.
Вранье на самом деле, тестировал игру когда денуву добавили и производительность вообще никак не изменилась.
Я заметил, что Denuvo обычно портит производительность там, где по умолчанию оптимизацию не сделали. А с оптимизированными проектами с защитой или без, разницу сложно заметят.
Это в каких офисах ты видел 6 ядрники?
тебя в такие не пускают