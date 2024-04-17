на главную
об игре
GhostWire: Tokyo 25.03.2022
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7 445 оценок

Bethesda удалила защиту Denuvo из GhostWire: Tokyo

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня компания Bethesda выпустила патч для PC-версии в котором удалила защиту Denuvo из игры GhostWire: Tokyo.

Размер EXE-файла игры уменьшился на 269 МБ. Случай с данной игрой довольно уникальный: дело в том, что игра изначально вышла без защиты Denuvo и была взломана, однако затем Bethesda зачем-то решила добавить защиту Denuvo вместе с крупным обновлением Spider's Thread.

Видимо по задумке издателя это должно было подстегнуть продажи игры. Неизвестно сработал ли их план, но радует, что игра по всей видимости теперь окончательно освободилась от защиты Denuvo. Таким образом теперь всем пользователям будет доступна актуальная версия игры.

33
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
bysaturn

Нафига её вообще добавляли спустя год после выхода

21
AceTheKing

Деньги некуда девать было видимо) Надо быть сверхразумом чтобы думать что народ ради патча побежит покупать то, что рядом давно лежит взломанное на торрентах)

Надеюсь из Deathloop тоже скоро уберут, там крупный патч Goldenloop невзломанный остаётся пока что.

6
Unicorling

Там какое то дополнение выходило дял игыр и в нём было денуво

3
Tiger Goose

Фанаты Denuvo уже рвутся в комментариях.

2
ugf16349

Лучше бы сняли защиту на Hi-Fi Rush.

2
Ivan Nevaжno

А что удалили то, не покупают что ли уже?

1
rmplaton

На НГ ее в EGS на халяву раздавали - не стал даже так ее забирать

1
Paul Phoenix 93

даже бесплатно не надо ни эту ни Deathloop.

можно взять рогатку и пулять камешками.. это мне и то будет интереснее!

0
gloccc

Про Дезлупу зря вы так . Очень даже хорошая игра , понятное дело что Дисоноред 1и2 + Прей в разы лучше , но всё же .

0
Real Slim Shady

Опа, походу скоро будем ждать анонс The Evil Within 3.

0
Predator556

Не вижу связи, ну ладно.

0
ka4o4ek

И?

-1
жифорсник

А толку она и так взломана

-3
Nick1906

Атлична, атлична, в 4к 666 фпс теперь пойдёт!!!1111 Ща прибегут нытики со своим офисными шестиядерниками и будут говорить о зле Дерьмуво, что у них прибавилось 5 фпс.

-22
OculusMortem

Вранье на самом деле, тестировал игру когда денуву добавили и производительность вообще никак не изменилась.

-10
JustA_NiceGuy OculusMortem

Я заметил, что Denuvo обычно портит производительность там, где по умолчанию оптимизацию не сделали. А с оптимизированными проектами с защитой или без, разницу сложно заметят.

4
hpi

Это в каких офисах ты видел 6 ядрники?

1
Nick1906 hpi

тебя в такие не пускают

-1