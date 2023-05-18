Для Ghostwire Tokyo вышло обновление, исправляющее ошибки и улучшающее оптимизацию ©

Критика в адрес Tango Gameworks, где Ghostwire Tokyo работает на Xbox Series X хуже, чем на PS5, побудила японских разработчиков вмешаться, чтобы улучшить производительность игры на консолях Microsoft. Стало доступно новое обновление на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Команда Tango Gameworks сообщает, что они внесли многочисленные оптимизации, которые должны улучшить общую производительность игры, особенно на консолях Xbox текущего поколения: это часть усилий, предпринятых для добавления нового графического параметра HFR Performance на Xbox Series S.

Обновление также добавляет художественную галерею возле перекрестка Сибуя: с работами победителей фотоконкурса Ghostwire Tokyo, запущенного Bethesda в социальных сетях. Также были закрыты утечки и устранены ошибки, о которых сообщали фанаты.