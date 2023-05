Ghostwire: Tokyo будет главной игрой июньского набора Humble Choice ©

Один из последних релизов компании Tango Gameworks станет доступен в рамках июньский Humble Choice.

Ghostwire: Tokyo дебютировала на PlayStation 5 и PC в прошлом году, а в апреле состоялся релиз игры для Xbox Series X|S. Разработчики воспользовались возможностью перенести приключение на оборудование Microsoft и предложили игрокам крупное бесплатное обновление. В то же время игра стала доступна на PlayStation Plus и Xbox Game Pass.

Теперь мы можем подтвердить, что Ghostwire: Tokyo попадает в июньский Humble Choice - одной из восьми игр, которые будут предложены игрокам на следующей неделе.

Это действительно хорошая новость для геймеров, которые не собираются играть в Ghostwire: Tokyo в рамках своей подписки и хотят добавить цифровую версию игры в свою библиотеку.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести июньский набор

Стоит напомнить, что покупатели все еще могут воспользоваться преимуществами майской акции Humble Choice - в этом случае вы получите Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, Spiritfarer: Farewell Edition, Bendy and the Dark Revival, Operation: Tango, Windjammers 2, Builder Simulator, Behind the Frame: The Finest Scenery и The Invisible Hand.