Ghostwire: Tokyo достигла 5 миллионов игроков ©

Студия разработчиков Tango Gameworks объявила, что Ghostwire: Tokyo достигла 5 миллионов игроков по всему миру и на всех платформах. Разработчики воспользовались возможностью, чтобы поблагодарить всех, а также опубликовали небольшой подарок: неопубликованное произведение концептуального художника Кента Мурамацу, которое вы можете найти прикрепленным к твиту ниже.

Почему объявляется количество игроков, а не количество проданных копий? Объяснить легко: на Xbox Series X/S и ПК Ghostwire: Tokyo также доступна для подписчиков сервиса Game Pass Microsoft. Кроме того, в марте 2023 года игра была добавлена в линейки подписки PlayStation Plus, Extra и Premium, поэтому говорить о продажах особого смысла не было.

В конце концов, именно включение в услуги подписки делает данные о количестве игроков, заинтересованных в игре, центральными, даже если было бы интересно узнать некоторые дополнительные детали, такие как платформа, на которой в нее больше всего играли, фактические продажи, среднее время игры и все такое. Как бы то ни было, давайте будем довольны, еще и потому, что если Tango Gameworks решила обнародовать эти цифры, то она явно довольна результатом, который прибавляет к не менее хорошему результату Hi-Fi Rush.