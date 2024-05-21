В рамках акции "Красная гвоздика памяти" было собрано 119 млн рублей

Группа компаний "Леста Игры", крупнейший разработчик и оператор онлайн-игр в России, собрала 119 319 089 рублей для благотворительного фонда "Память поколений" с целью помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
В акции "Красная гвоздика памяти", прошедшей с 3 по 15 мая в России и Беларуси, приняли участие все проекты компании, включая "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Более 150 тысяч игроков поддержали ветеранов, для многих из них это стало первым опытом в благотворительности.
Малик Хатажаев, руководитель ГК "Леста Игры", сказал:
День Победы – это праздник, важность которого с годами только возрастает. Поколение ветеранов постепенно уходит, но память об их подвиге – нет. Помощь героям Великой Отечественной войны, оставшимся в живых, стала общим делом, которое сблизило игроков. Великая Победа откликается в каждом из нас, и огромное количество поддержавших акцию игроков – тому подтверждение.
Об оказанной помощи фонд "Память поколений" будет информировать публично. Информация также появится на ресурсах "Леста Игры".
Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений», сказала:
Итоги совместной работы с группой компаний "Леста Игры" просто ошеломительные! 119 млн рублей – таких крупных сборов у нас не было за всю историю акции "Красная гвоздика"! Игроки вместе с ГК "Леста Игры" окажут неоценимую поддержку ветеранам Великой Отечественной войны из России и Беларуси. Мы будем рассказывать об оказанной помощи на сайте и в соцсетях фонда – нам очень важно, чтобы все участники акции видели результат своего вклада в проект и реальную помощь ветеранам!
Сначала укропам помогли, теперь пытаются подмазаться к РФ. Как не крути, пыль в глаза от разделения конторы не меняет того факта, что за всем стоят одни и те же люди!
Укропам WG собирало.
Конечно, конечно. Это именно так работает)
продолжай дальше в это свято верить)
Норм устроились))) сначала собрали донаты на ВСУ, теперь российским ветеранам)))
А соевые будут с пеной у рта верещать, что это разные конторы, правда с одним хозяином у руля
Соевые - это такое новое словечко? Если у тебя нет своего фермерского хозяйства, то ты сам жрешь 50% сои каждый день как минимум, соболезную.
Но конторы реально разные. То что хозяин один, ещё не делает конторы одинаковыми. У тебя проблемы с логикой.
Не совсем так. На ВСУ собирали (и вроде бы, до сих пор этим занимаются) World of Tanks, под руководством Wargaming, которые ушли из РФ и РБ. А эту акцию проводят "Мир танков", которые сейчас управляются "Леста Геймс", бывшей студией-разработчиком ВГ из Санкт-Петербурга. Они раньше занималась только игрой по кораблям, но после ухода из России и Беларуси, Wargaming передали все игры в этом регионе под их управление.
Этот донаский мусор ещё живой я думал хана этой помойке
А кто контролирует, что эти деньги пойдут именно ветеранам ВОВ? Сколько их уже реально осталось? Людям лет по 80+. Они-то не в курсе, что всякие катерины кругловы от их имени бабки собирают.
Молодцы ребята
лицемерные барыги подмазываются к памяти ВОВ и уже не в первый раз
// Алексей Песков
А о каких ветеранах речь? В математику там умеют? Им за сотку уже всем и учитывая, что они не на курорте были, а в полном аду варились - до наших дней дотянули очень немногие, ибо здоровья у них и так было чуть меньше, чем нифига.
Что народ башней не думает, тупо бабки в никуда швыряет, что эти непонятно что будут с ними делать, отчетность это все бред.
Какой ад? Ад чисто единичные случаи. В целом же ветеранам довольно неплохо помогают последние лет 20 уж точно. Ну сотка им - и что? Разве это повод не помогать? Ты против помощи ветеранам, потому что им сотка лет? Ты не уважаешь ветеранов?
Без доказательств твоё недоверие тоже бред и не стоит ровным счётом ничего.