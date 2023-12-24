Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Ghostwire Tokyo

Согласно обновленной статье известного и надёжного инсайдера Биллбил-куна на Dealabs, сегодня Epic Games Store будет раздавать приключенческий экшен от первого лица Ghostwire Tokyo, разработанный Tango Gameworks и изданный Bethesda.
Ghostwire: Tokyo — это приключенческий экшен, который переносит игроков в современный Токио и позволяет им сразиться с ордами ёкай, или призраков, из японского фольклора. Релиз состоялся 25 марта 2022 на ПК и PS5 и 12 апреля 2023 года на Xbox Series.
Действие Ghostwire: Tokyo происходит в альтернативной версии столицы Японии. В результате загадочного оккультного события большая часть (99%, если быть точным) населения города исчезла. Как будто этого было недостаточно, призраки (называемые Посетителями) начали бродить по улицам в поисках жертв и членов загадочной группы, которые скрывают свою личность за традиционными масками Ханья. Игрок же выступает в роли героя, который оказался одним из немногих, кто пережил катастрофу и наделен сверхъестественными способностями. Отныне его задача — не только противостоять полчищам ёкай, но и разгадать тайну этих событий.
Издатель у игры Bethesda так что без VPN игру не взять
Это точно. Я все хочу проверить игры, которые именно покупал ранее в ЕГС.
Раньше следил что и как, теперь даже лень заходить. Толку никакого.
Хз, кто там запреты делает, площадка или студии.
На территории России эта игра увы не будет доступа. Ну и не надо! Есть на торрентах!
Неплохой подгон будет.
Хорошая раздача, но уже прошел на "шару" в PS+ . Посмотрим как ПК справиться с ней, ибо казалось, что на PS5 шла на пределе возможностей и иногда подлагивала.
Bethesda очень щедра в этом году, надеюсь что они раздадут Dishonored 2.
Они раздавали первую часть а потом у рандомного числа людей ее забрала так что на их щедрость я бы не рассчитывал
Ты бы лучше рассказал зачем она вообще нужна??? да еще с этими бубнами. Я бы понял если бы ее хотя бы в стиме давали... А так. Проще ее с торрента забрать, и проблем с бесполезным лаунчером не будет.