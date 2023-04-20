GigaBash появится на Switch 4 августа ©

Разработчик Passion Republic Games объявил, что выпустит многопользовательскую арену GigaBash для Switch в Nintendo eShop 4 августа. Загружаемый контент «Godzilla 4 Kaiju» будет доступен для версии Switch в тот же день.

Впервые GigaBash была выпущена для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam и Epic Games Store 5 августа 2022 года.

GigaBash сочетает в себе хаос и креативность бойцов на аренах с потрясающим масштабом классических фильмов и игр кайдзю. Играйте либо за бушующего Титана, либо за меха, охотящегося на Титанов; вызовите молнию с небес, используйте радиомачту как дубинку или скатайте целый район (и ваших врагов) в один огромный снежный ком. Устройте достаточно хаоса, и вы эволюционируете в свою окончательную форму, ужасающий титанический S-класс.