Авторы MMORPG Gloria Victis поделились обновленной дорожной картой ©

Разработчики из Black Eye Games представили обновленную дорожную карту для Gloria Victis.



На ней мы можем увидеть элементы, которые уже были сделаны в этом году, те, которые находятся в работе, те, которые нуждаются в улучшении, и те, которые все еще ждут своей очереди (среди последних - дальнейшее обновление графики и начальные квесты).



Также было сообщено, что новый сезон игры начнется 15 июня.



Кроме того, в связи со стабилизацией базы игроков (ажиотаж после официального запуска игры уже спал), было принято решение объединить некоторые серверы Gloria Victis. Это произойдет с началом нового сезона.

С началом нового сезона мы объединим следующие серверы в один. Wolfield и Wolfield 2 будут объединены в один сервер, также будут объединены серверы Holmirdge.