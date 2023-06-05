Gloria Victis 08.06.2016
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Авторы MMORPG Gloria Victis поделились обновленной дорожной картой

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Procy_on
Новости

Разработчики из Black Eye Games представили обновленную дорожную карту для Gloria Victis.

На ней мы можем увидеть элементы, которые уже были сделаны в этом году, те, которые находятся в работе, те, которые нуждаются в улучшении, и те, которые все еще ждут своей очереди (среди последних - дальнейшее обновление графики и начальные квесты).

Также было сообщено, что новый сезон игры начнется 15 июня.

Кроме того, в связи со стабилизацией базы игроков (ажиотаж после официального запуска игры уже спал), было принято решение объединить некоторые серверы Gloria Victis. Это произойдет с началом нового сезона.

С началом нового сезона мы объединим следующие серверы в один. Wolfield и Wolfield 2 будут объединены в один сервер, также будут объединены серверы Holmirdge.
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