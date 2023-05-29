Gloria Victis 08.06.2016
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Для ММОRPG Gloria Victis вышло крупное обновление с оптимизацией и геймплейными улучшениями

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Procy_on
Новости

Gloria Victis получила новое обновление под названием Update 361, которое вводит ряд значительных новых возможностей и улучшений. Основные изменения, предлагаемые патчем, представлены ниже.

  • Добавлены знамена гильдий, которые дают бонусы союзникам в зоне их действия.
  • Для укреплений введены новые здания, которые можно разрушить. К ним относятся деревянные дома и хижины, в которых появляются дополнительные стражники.
  • Внесены изменения в систему подсчета очков в турнире VoD (Долина смерти) - теперь для победы на карте Исмир требуется 500 очков, на полях Мидланд и Сангмар - 600 очков, а на карте Осада - 1000 очков.
  • Было сделано несколько геймплейных улучшений, включая оптимизацию фильтров магазина и регулировку количества одновременно воспроизводимых звуков, чтобы уменьшить ощущение "звуковой пустоты" во время мощных сражений.
  • Движок был оптимизирован с точки зрения проблем использования видеокарты, что должно обеспечить более высокие показатели fps.

Разработчики также рассказали, что работают над улучшением баланса собираемого сырья, а также над пересмотром систем ремесла и питания.

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