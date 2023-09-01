Средневековая MMO Gloria Victis и ее разработчики закрываются из-за финансовых проблем и выгорания ©

Black Eye Games, разработчик средневековой MMO Gloria Victis, объявила о прекращении работы над игрой и закрытии своих дверей по окончании текущего сезона. По словам представителей студии, прекращение работы обусловлено "в основном финансовыми причинами", а также тем, что усилия по поддержанию игры в рабочем состоянии и ее развитию привели к истощению и выгоранию команды.

Gloria Victis вышла в Steam только в январе 2023 года - менее года назад, но до этого она шесть лет находилась в раннем доступе. Разработка игры началась еще раньше, в 2012 году, и, несмотря на то, что в том году не удалось собрать средства на Kickstarter, команда продолжала упорствовать, и в 2013 году на сайте gloriavictisgame.com была выпущена пре-альфа-версия.

Создание и поддержка MMORPG - одна из самых сложных задач в разработке игр, а в инди-команде из примерно 15 разработчиков это еще сложнее, поскольку службы должны работать круглосуточно", - написала команда Gloria Victis на сайте Steam. "Но потрясающая поддержка нашего сообщества и добрых душ из польской gamedev-индустрии помогла нам преодолеть все препятствия, с которыми мы столкнулись за все эти годы. Но ничто не может длиться вечно, и после бесчисленных размышлений мы вынуждены принять самое сложное решение. В основном по финансовым причинам, так как наша игра всегда была нишевой, которую нам было очень сложно расширить без потери самобытности игры, и требовала все больше и больше ресурсов для развития и поддержания темпа, и из-за непрерывной работы без необходимого отдыха в течение столь долгого времени, что в конечном итоге привело к выгоранию, мы не сможем обеспечить необходимое обслуживание игры в течение длительного времени. И, к сожалению, по этой причине новый сезон станет последним в Gloria Victis. Мы хотим пригласить всех вас на финальный сезон, который завершится закрытием серверов 31 октября 2023 года.

По словам представителей студии, масштаб инфраструктуры, необходимой для запуска Gloria Victis, означает, что передача игры сообществу для продолжения работы не представляется возможной: "Мы изучили все возможные сценарии, и, к сожалению, невозможно создать версию, которая не требовала бы чрезмерной инфраструктуры для размещения серверов, созданных игроками".

Gloria Victis - не единственная игра Black Eye: она также ответственна за игру с запутанным названием Siege Survival: Gloria Victis - жестокую средневековую игру на выживание, которая выглядела весьма многообещающе в 2021 году, и Nadir: A Grimdark Deckbuilder, которая вызвала более неоднозначную реакцию, но, несмотря на это, студия подтвердила, что она будет закрыта вместе с MMO Gloria Victis.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать нашу команду, - написала студия. Сейчас мы начинаем обращаться к нашим друзьям в индустрии, чтобы найти подходящую работу для всех разработчиков Gloria Victis.