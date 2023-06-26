Анонсирован фэнтезийный градостроительный симулятор Goblin Camp, вдохновленный финской мифологией ©

Многообещающая финская игровая студия Korppi Games объявила о своей первой игре Goblin Camp. Goblin Camp — фэнтезийная градостроительная игра, вдохновленная финской мифологией, появится в раннем доступе Steam в 2024 году.

В Korppi Games работают ветераны разработки игр в таких компаниях, как Rovio, Boomlagoon, Seriously Digital Entertainment и Next Games. Такое сочетание навыков и знаний позволяет Korppi Games создавать глубокие и продуманные игровые впечатления.

В Goblin Camp игрок управляет небольшим поселением гоблинов в северных лесах. Глубокая механика моделирования отражает уникальные проблемы выживания в суровых северных зимах. Игроки исследуют живой фэнтезийный мир, вдохновленный финской мифологией, и учатся управлять своим растущим и причудливым населением гоблинов с помощью простых в использовании интерфейсов. Goblin Camp — это современный и северный подход к фантастическому градостроительству.