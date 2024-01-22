Градостроительный симулятор с гоблинами Goblin Camp получил новый трейлер

Korppi Games представила трейлер игрового процесса градостроительного симулятора Goblin Camp. Трейлер включает эксклюзивную музыку композитора видеоигр Анри Сорвали (Moonsorrow, Finntroll).
Goblin Camp — фэнтезийная градостроительная игра, вдохновленная финской мифологией. Goblin Camp появится в раннем доступе Steam в 2024 году. Korppi Games также сообщила, что Goblin Camp будет содержать эксклюзивный саундтрек, созданный композитором видеоигр Анри Сорвали (также известным по работе с Moonsorrow и Finntroll). От радостной суеты лета до меланхоличных темных зим — саундтрек отражает настроение разных времен года, отражая годовой цикл, который является ключевым элементом игрового процесса Goblin Camp. Учитывая важность финского язычества в игре, в ней используется традиционный финский инструмент кантеле.
В Goblin Camp игрок берет на себя ответственность за небольшое поселение гоблинов в северных лесах. Глубокая механика моделирования отражает уникальные проблемы выживания в суровых северных зимах. Игрокам предстоит исследовать живой фантастический мир, вдохновленный финской мифологией, и научиться управлять растущей и причудливой популяцией гоблинов с помощью простых в использовании интерфейсов. Goblin Camp — это современный северный взгляд на фэнтезийное градостроительство.
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