Градостроительный симулятор с гоблинами Goblin Camp получил новый трейлер

В этой фэнтезийной игре вы становитесь лидером гоблинского поселения в северном лесу, где вас ждут уникальные вызовы по выживанию и развитию. Вы можете строить своё поселение из разных материалов, от дерева до камня, и распоряжаться ресурсами, которые вы найдёте или добудете. Но самое ценное, что у вас есть, это ваши гоблины. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, свои интересы и характер. Они будут учиться и расти, выполняя разные задания и приобретая новые способности.

У вас есть возможность контролировать все аспекты жизни вашего поселения с помощью удобных интерфейсов менеджера. Они позволят вам видеть все важные данные о вашем лагере, такие как количество и качество ресурсов, продуктов и инструментов, а также предупредят вас о возможных проблемах.

Вы не будете одиноки в этом лесу. Вы столкнётесь с духами, которые могут быть как друзьями, так и врагами. Вы можете использовать их магическую силу для своих целей или защититься от их атак. Кроме того, вы встретите других обитателей леса: животных, людей, монстров и даже эльфов.

Ваша цель — превратить свой лагерь в процветающий город и изменить мир по своему усмотрению. Вы можете выбирать между магией или технологией — или сочетать их вместе. Каждый выбор открывает новые возможности для вашего поселения и игрового мира.