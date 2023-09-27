Mechanics VoiceOver показали фрагмент озвучки God of War ©

Соскучились по старому Богу Войны? Тогда эта новость для вас! Студия Mechanics VoiceOver уже давно анонсировала озвучку первой части греческого эпика и сейчас активно делится подробностями! Закончена запись всех основных персонажей, впереди сведение и записи второстепенных персонажей.



Многие части Бога Войны были официально выпущены и озвучены на русский, но первую часть обошли стороной и теперь это будет исправлено, благодаря Механикам!



Они выложили на канал фрагмент, с русской озвучкой, в котором можно услышать Кратоса, Ареса, Рассказчицу и Оракула. На их канале так-же можно увидеть бэкстейджи со студии и многое другое!