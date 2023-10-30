God of War и Uncharted Legacy of Thieves скоро появятся в GOG

Магазин GOG в социальных сетях сообщил о расширении доступного каталога игр PlayStation — пока что в GOG можно приобрести лишь Days Gone и Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Ранее сегодня, представители GOG оставили загадочное сообщение со скриншотом с просьбами игроков добавить в магазин больше игр Sony.

Теперь это официально - в скором времени в игре появится сразу две игры: God of War (2018) и UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. У проектов уже появились страницы в магазине, но точной даты выхода все еще нет.