God of War стала доступна в магазине GOG

Платформа GOG на ПК известна своим огромным репертуаром ретро- и современных игр, не имеющих DRM (Digital Rights Management). Сегодня ее библиотека пополнилась бывшим эксклюзивом для PlayStation: Sony добавила в магазин игру God of War.
Как и все остальные продукты, представленные в магазине, эта версия игры полностью лишена DRM, что означает отсутствие защиты от копирования или онлайн-сервисов, которые обычно ассоциируются с современными играми для ПК.
В игре God of War игроки воплощаются в Кратоса – Бога Войны, который стремится начать новую, мирную жизнь после потери своей жены. Однако его планы рушатся, когда он встречает таинственного незнакомца, который затягивает его в новую опасную битву. Теперь Кратос вынужден преодолевать эти испытания вместе со своим сыном, отличающимся от него по характеру и взглядам.
Игра God of War, выпущенная в 2018 году, получила множество престижных наград, включая звание лучшей игры года. Это зрелищное и масштабное приключение, в котором сочетаются эпические сражения с трогательными моментами.
А что там насчет доступности для России в GOG? В стиме игра заблокирована по региону.
На торренте доступна.
Да с торрентом и так все понятно. Речь-то не о возможности поиграть, а о доступности для России на официальном ресурсе. Я давно ее уже прошел.
https://youtube.com/shorts/9PFXSfG9-mc?si=N3atRmV1FOPO6sKf
так она уже третий год на торрентах лежит... всполошились ))))
Ну то что они пусть и не сразу но выпускают игры в gog это довольно похвально. Вот бы все компании так делали.
И кому она сейчас всралась?
Тому кто не играл. Пиратку качать с вирусами не хочется, а вот скачать с торента гог версию другое дело. Гог версия без дрм, вызывает больше доверия.
Пиратку качать с вирусами не хочется - Шта? Ты откуда вылез?
Ладно еще старый человек бы такое сказал.
я купил в стиме и никак не дойдут руки поиграть
Круто конечно но уже есть в Стиме 🫠
Ну так теперь ее можно бесплатно взять в особых магазинах так как теперь в ней нет защиты
Это понятно я к тому что у меня игра уже есть смысл мне ещё одна копия 😂
У нее и не было защиты с самого релиза ПК-версии.
Эта часть же давно моря бороздит
Лучшая часть.
Круто конечно жаль игра унылая
Отличная новость. Первую уже на Ютупе проходил, но как вторая выйдет на торрентах, и первую переиграю.