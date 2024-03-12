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God of War (2018) 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 3 292 оценки

God of War стала доступна в магазине GOG

butcher69
Новости

Платформа GOG на ПК известна своим огромным репертуаром ретро- и современных игр, не имеющих DRM (Digital Rights Management). Сегодня ее библиотека пополнилась бывшим эксклюзивом для PlayStation: Sony добавила в магазин игру God of War.

Как и все остальные продукты, представленные в магазине, эта версия игры полностью лишена DRM, что означает отсутствие защиты от копирования или онлайн-сервисов, которые обычно ассоциируются с современными играми для ПК.

В игре God of War игроки воплощаются в Кратоса – Бога Войны, который стремится начать новую, мирную жизнь после потери своей жены. Однако его планы рушатся, когда он встречает таинственного незнакомца, который затягивает его в новую опасную битву. Теперь Кратос вынужден преодолевать эти испытания вместе со своим сыном, отличающимся от него по характеру и взглядам.

Игра God of War, выпущенная в 2018 году, получила множество престижных наград, включая звание лучшей игры года. Это зрелищное и масштабное приключение, в котором сочетаются эпические сражения с трогательными моментами.

24
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

А что там насчет доступности для России в GOG? В стиме игра заблокирована по региону.

5
Нейтан Дрейк

На торренте доступна.

10
Owyn
3
ГАЗ-М20 Нейтан Дрейк

Да с торрентом и так все понятно. Речь-то не о возможности поиграть, а о доступности для России на официальном ресурсе. Я давно ее уже прошел.

0
Нейтан Дрейк ГАЗ-М20

https://youtube.com/shorts/9PFXSfG9-mc?si=N3atRmV1FOPO6sKf

0
M1notaur

так она уже третий год на торрентах лежит... всполошились ))))

4
DenisVTR

Ну то что они пусть и не сразу но выпускают игры в gog это довольно похвально. Вот бы все компании так делали.

2
Executor666

И кому она сейчас всралась?

0
Рогал_Дорн

Тому кто не играл. Пиратку качать с вирусами не хочется, а вот скачать с торента гог версию другое дело. Гог версия без дрм, вызывает больше доверия.

0
Executor666 Рогал_Дорн

Пиратку качать с вирусами не хочется - Шта? Ты откуда вылез?
Ладно еще старый человек бы такое сказал.

1
Darkside1488 Рогал_Дорн

я купил в стиме и никак не дойдут руки поиграть

0
EncouragingQuibilah

Круто конечно но уже есть в Стиме 🫠

-1
Ely Maze

Ну так теперь ее можно бесплатно взять в особых магазинах так как теперь в ней нет защиты

1
EncouragingQuibilah Ely Maze

Это понятно я к тому что у меня игра уже есть смысл мне ещё одна копия 😂

2
ГАЗ-М20 Ely Maze

У нее и не было защиты с самого релиза ПК-версии.

2
Ds_Raider Ely Maze

Эта часть же давно моря бороздит

1
Gauguin

Лучшая часть.

-1
agula98

Круто конечно жаль игра унылая

-3
Кей Овальд

Отличная новость. Первую уже на Ютупе проходил, но как вторая выйдет на торрентах, и первую переиграю.

-3