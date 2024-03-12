God of War стала доступна в магазине GOG

Платформа GOG на ПК известна своим огромным репертуаром ретро- и современных игр, не имеющих DRM (Digital Rights Management). Сегодня ее библиотека пополнилась бывшим эксклюзивом для PlayStation: Sony добавила в магазин игру God of War.

Как и все остальные продукты, представленные в магазине, эта версия игры полностью лишена DRM, что означает отсутствие защиты от копирования или онлайн-сервисов, которые обычно ассоциируются с современными играми для ПК.

В игре God of War игроки воплощаются в Кратоса – Бога Войны, который стремится начать новую, мирную жизнь после потери своей жены. Однако его планы рушатся, когда он встречает таинственного незнакомца, который затягивает его в новую опасную битву. Теперь Кратос вынужден преодолевать эти испытания вместе со своим сыном, отличающимся от него по характеру и взглядам.

Игра God of War, выпущенная в 2018 году, получила множество престижных наград, включая звание лучшей игры года. Это зрелищное и масштабное приключение, в котором сочетаются эпические сражения с трогательными моментами.