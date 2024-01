Нас ждет научно-фантастический экшен? К Santa Monica Studio присоединилась сценаристка Warhammer 40,000: Space Marine

Пока что ничего не известно о новой интеллектуальной собственности, находящейся в разработке в Santa Monica Studio, хотя некоторые новые сотрудники дали представление о том, что это может быть за проект, по крайней мере, в общих чертах.

В частности, наем Бонни Джин Мах, сценаристка и нарративного директора Warhammer 40,000: Space Marine и последней Gears of War, подтвердил, что Santa Monica может работать над научно-фантастической игрой.

Santa Monica Studio - это студия, которой мы обязаны, в частности, недавними God of War и God of War Ragnarok. Кори Барлог, геймдиректор God of War 2018 года, работает над новой интеллектуальной собственностью, по слухам, в научно-фантастическом сеттинге, и эти слухи подкрепляются наймом Мах.

Предполагается, что новая игра находится в разработке уже несколько лет. По слухам, Santa Monica работала над ней еще до создания God of War 2018 года.

Сложно сказать, когда может появиться первая официальная информация, учитывая, что в 2022 году Santa Monica выпустила God of War Ragnarok, а недавно - DLC Valhalla для нее же. Правда, к реализации нового IP должна быть привлечена вторая команда.