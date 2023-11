Бывший нарративный директор франшизы Gears of War присоединился к компании Sony Santa Monica

Сегодня бывший нарративный директор франшизы Gears of War Бонни Джин Мах (Bonnie Jean Mah) объявила о том, что она присоединилась к разработчику God of War компании Sony Santa Monica.

Согласно сообщению, сделанному на сайте X (бывший Twitter), на новом месте работы она также будет работать в роли нарративного директора.

Большую часть своей карьеры в игровой индустрии Мах провела в компании The Coalition, разработчике Gears of War, начав в 2012 году, когда она еще называлась Black Tusk Studios, в качестве нарративного дизайнера неанонсированной игры, а в 2014 году перейдя на должность менеджера по нарративам франшизы Gears of War IP.

За время работы в The Coalition она занимала несколько должностей, связанных с повествованием, став в 2019 году руководителем повествования франшизы, а в 2020 году - директором повествования франшизы, участвуя, в частности, в создании Gears 5 и Gears Tactics.

Кроме того, она дважды работала в Relic Entertainment, где занимала должности сценариста и дизайнера повествования в игре Warhammer 40k: Space Marine, а также ведущего сценариста и ведущего автора в игре Age of Empires IV.

Последнее место работы - студия TiMi Montréal, принадлежащая компании Tencent, где она проработала около двух лет в качестве нарративного директора. С января 2022 года она работает над мультиплатформенной ролевой игрой с открытым миром в формате ААА в рамках нового IP, который пока не был анонсирован.

Если предположить, что она может работать над франшизой God of War, то не многим разработчикам удается применить свой талант к историям двух крупных франшиз с одинаковой аббревиатурой и двумя общими словами названия из трех.

Студия Sony Santa Monica недавно выпустила получившую высокую оценку God of War Ragnarok и, по слухам, работает над еще одной игрой в рамках серии, хотя на данный момент ничего официального не объявлено. По состоянию на январь 2023 г. последняя игра франшизы разошлась тиражом 11 млн. копий.