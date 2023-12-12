Дополнение God of War Ragnarok: Valhalla получило новое геймплейное видео

Компания Sony Santa Monica выпустила новый видеоролик, посвященный God of War Ragnarok: Valhalla, грядущему DLC для получившего признание приключенческого экшена, которое добавляет отдельный режим rogue-lite для всех игроков.
Содиректоры Бруно Веласкес и Михир Шет обсудили пять вещей, которые игроки должны знать, прежде чем отправиться в загадочную новую локацию. Ознакомьтесь с ними ниже.
В то время как в Valhalla все те же знакомые и любимые фанатами бои, геймплейный цикл значительно отличается. Кратос начинает игру с разблокированным оружием и навыками, но должен сосредоточиться на определенном оружии, щите и апгрейде "Спартанская ярость". После этого игроки должны сделать выбор в пользу глифов, рунических атак и многого другого, чтобы проникнуть в глубины Вальхаллы.
В игре появятся новые комбинации врагов и даже "несколько сюрпризов", но помните: Каждая смерть возвращает вас в начало. God of War Ragnarok: Valhalla выходит сегодня, 12 декабря.
Есть асасинкрид вальгалла рогнарек, теперь бог войны рогнарек вальгалла.
Креативность названий так и прет
Ненавижу такие режимы. Умер, все заново. Умер что дальше? Аааа всё заново.!!!! Прогрессии не чувствуется.