God of War Ragnarok Valhalla можно пройти за 3-4 часа. Дополнение получило высокую оценку от игроков

God of War Ragnarok дебютировала в 2022 году, получив очень хорошие оценки (93%) и признание аудитории. Журналисты и геймеры похвалили игру, доступную на PlayStation 5 и PlayStation 4, за сюжетные баталии и расширение ранее разработанной концепции.
Разработчики из Santa Monica Studio дополнили сюжет бесплатным эпилогом - Valhalla отличается множеством вариантов реиграбельности, а прохождение первого приключения занимает 3-4 часа. Если учесть, что расширение доступно бесплатно, да и смельчаки могут вернуться в игру и встретиться лицом к лицу с новыми противниками, это вполне удовлетворительный результат.
К тому же в соцсетях можно найти немало комментариев в поддержку God of War Ragnarok Valhalla и хвалебных отзывов о проделанной студией работе. Создатели не только обновили формулу геймплея, но и очень достойно завершили сюжетную линию - дополнение предоставляет новую историю, которая подводит итог отдельным эпизодам из прошлого главного героя.
Выход God of War Ragnarok Valhalla указывает на то, что в будущем Sony может регулярно выпускать подобные дополнения к однопользовательским играм. Вспомним, что даже The Last of Us Part II Remastered получит режим roguelike, который даст гораздо больше реиграбельности.
Кто нибудь затестил уже? Это аналог муспельхейма, или реально рогалик напоминает полноценный?