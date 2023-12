God of War Ragnarok Valhalla можно пройти за 3-4 часа. Дополнение получило высокую оценку от игроков

God of War Ragnarok дебютировала в 2022 году, получив очень хорошие оценки (93%) и признание аудитории. Журналисты и геймеры похвалили игру, доступную на PlayStation 5 и PlayStation 4, за сюжетные баталии и расширение ранее разработанной концепции.

Разработчики из Santa Monica Studio дополнили сюжет бесплатным эпилогом - Valhalla отличается множеством вариантов реиграбельности, а прохождение первого приключения занимает 3-4 часа. Если учесть, что расширение доступно бесплатно, да и смельчаки могут вернуться в игру и встретиться лицом к лицу с новыми противниками, это вполне удовлетворительный результат.

К тому же в соцсетях можно найти немало комментариев в поддержку God of War Ragnarok Valhalla и хвалебных отзывов о проделанной студией работе. Создатели не только обновили формулу геймплея, но и очень достойно завершили сюжетную линию - дополнение предоставляет новую историю, которая подводит итог отдельным эпизодам из прошлого главного героя.

Выход God of War Ragnarok Valhalla указывает на то, что в будущем Sony может регулярно выпускать подобные дополнения к однопользовательским играм. Вспомним, что даже The Last of Us Part II Remastered получит режим roguelike, который даст гораздо больше реиграбельности.