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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.3 778 оценок

God of War Ragnarok: Valhalla займет почти 8 гигабайт

Gruz_
Новости

В этот вторник игроки наконец-то получат доступ к бесплатному расширению Valhalla для God of War Ragnarok. Согласно данным аккаунта PlayStation Game Size, для установки контента потребуется менее 8 ГБ свободного пространства.

Еще одна интересная информация, опубликованная профилем, который изучает данные PS Store, заключается в том, что DLC будет доступно для загрузки только в 20:00 по Москве. Так что если вы не нашли ни одного файла для загрузки, не удивляйтесь и подождите еще немного.

  • God of War Ragnarok: Valhalla
  • Размер файла: 7,667 ГБ
  • Дата выхода: 20:00 (время Московское)
  • Версия игры с DLC - 05.001.000

Для тех, кто не знает, Valhalla - это отдельный от основной игры эпизод, так что вам не придется беспокоиться о своих апгрейдах, снаряжении или прогрессе в сюжете. Тем не менее, чтобы избежать сильных спойлеров об исходе Кратоса в повествовании, интересно завершить кампанию.

God of War Ragnarok: Valhalla будет доступна для PS4 и PS5, в отличие от расширения Horizon Forbidden West's Burning Shores.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
H.I.R.O.

Ееее! Погнали стругать оливье из Валхалятины!!!!

1
Steve21

Надеюсь русская озвучка будет)

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Steve21

Интересно, кто поставил минус? наверно нелюбитель русской озвучки)

0
OakSorcerer Steve21

У сони разве были игры без русской озвучки? Не припомню что то. Хотя и не удивлюсь особо, если не будет.

0
Uilenspiegel OakSorcerer

Нуу у некоторых игр времён ps3 даже русских сбутитрлв не было.

0