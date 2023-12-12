God of War Ragnarok: Valhalla займет почти 8 гигабайт

В этот вторник игроки наконец-то получат доступ к бесплатному расширению Valhalla для God of War Ragnarok. Согласно данным аккаунта PlayStation Game Size, для установки контента потребуется менее 8 ГБ свободного пространства.
Еще одна интересная информация, опубликованная профилем, который изучает данные PS Store, заключается в том, что DLC будет доступно для загрузки только в 20:00 по Москве. Так что если вы не нашли ни одного файла для загрузки, не удивляйтесь и подождите еще немного.
- God of War Ragnarok: Valhalla
- Размер файла: 7,667 ГБ
- Дата выхода: 20:00 (время Московское)
- Версия игры с DLC - 05.001.000
Для тех, кто не знает, Valhalla - это отдельный от основной игры эпизод, так что вам не придется беспокоиться о своих апгрейдах, снаряжении или прогрессе в сюжете. Тем не менее, чтобы избежать сильных спойлеров об исходе Кратоса в повествовании, интересно завершить кампанию.
God of War Ragnarok: Valhalla будет доступна для PS4 и PS5, в отличие от расширения Horizon Forbidden West's Burning Shores.
Ееее! Погнали стругать оливье из Валхалятины!!!!
Надеюсь русская озвучка будет)
Интересно, кто поставил минус? наверно нелюбитель русской озвучки)
У сони разве были игры без русской озвучки? Не припомню что то. Хотя и не удивлюсь особо, если не будет.
Нуу у некоторых игр времён ps3 даже русских сбутитрлв не было.