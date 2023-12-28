Кристофер Джадж отказался озвучивать молодого Кратоса из уважения к прежнему актеру персонажа

Те, кто играл в бесплатное DLC Valhalla для God of War Ragnarok, были, конечно, удивлены множеством отсылок к оригинальным играм франшизы, включая появление более молодого Кратоса. Однако в этот раз более старая версия Кратоса ни разу не заговорила.
По словам актера Кристофера Джаджа, который начал озвучивать Кратоса в God of War образца 2018 года, он очень уважает работу прежнего исполнителя роли Кратоса - Терренса К. Карсона. В свое время Джадж и вовсе отказался от просмотра сцен из старых игр, чтобы не пытаться подражать работе Карсона.
Я никогда не смотрел сцены из предыдущих игр, потому что ТК так хорош, и я думал, что было бы плохо пытаться копировать его. Меня даже не просили об этом. С самого начала я хотел создать своего персонажа, а ТК настолько необычен. Из уважения к тому, что он сделал, я бы не стал этого делать, даже если бы меня попросили. Я бы отказался.
Комментируя свою версию Кратоса, Кристофер Джадж сказал, что "мифология для меня ничего не значила". По его словам, его подход заключался в том, чтобы оживить Кратоса как самостоятельного персонажа, не подверженного влиянию окружения.
Продолжая тему уважения к бывшим актерам, оживлявшим персонажей, Джадж даже рассказал, что недавно отказался от одного проекта, потому что ответственные лица попросили его попытаться скопировать голос бывшего актера.
Вообще-то, не так давно мне предложили кое-что, и я отказался, потому что они хотели, чтобы я немного имитировал голос этого персонажа, а я сказал, что ни в коем случае. То есть, я люблю этого парня [...] Часто нас не отмечают как личностей за то, что мы привносим в происходящее, и это в целом, независимо от того, чем вы занимаетесь. Думаю, это просто неправильно - пытаться взять то, что уже создано кем-то другим. И для меня такие действия - это не только оскорбление для них, но и для себя. Я бы никогда так не поступил.
Откуда он знает что Карсон был хорош если никогда не смотрел сцены из предыдущих игр?
И что мешало нанять другого актёра озвучки?
чёто я смотрю на то что стало с Тилком, и всё уважение пропадает, как же человек отличается от своих персонажей и в реальной жизни, в реале какой-то дeгeнeрат, ну честно, особенно на всяких этих геймэвордах, и выглядит как недалёкий умом, и ведёт себя как малолетний наркоман, фу
Достойно!