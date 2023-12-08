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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.3 770 оценок

На The Game Awards анонсировано бесплатное дополнение для God of War: Ragnarok

Gutsz
Новости

В рамках церемонии The Game Awards было неожиданно анонсировано дополнение для God of War: Ragnarok. Вместе с эпическим трейлером DLC, который представляет обзор его ключевых особенностей, было также заявлено, что оно будет совершенно бесплатным для всех игроков. Отправиться в новые приключения Кратоса можно будет уже на следующей неделе.

В расширении под названием Valhalla игрокам предстоит вместе с Кратосом отправиться в Вальгаллу. Вас ждет новое эпическое приключение с испытаниями и ценными наградами. В этом дополнении для игры будет выпущен режим игры, который был вдохновлен жанром roguelite. Здесь вам предстоит проявить свои самые сильные боевые навыки, чтобы пройти к финалу личной истории Кратоса.

Дополнение для God of War: Ragnarok будет бесплатным и выйдет уже 12 декабря этого года на PlayStation 4 и PlayStation 5."

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kaburagi

Типа просто режим арены добавили, как в DMC? А то что-то на полноценное сюжетное дополнение не похоже, судя по описанию.

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1ABB1

Как то не очень впечатляет! Тупо арена походу.

0
Alkatraz7N7

Это рогалик для ragnarok

0
DEDGAMER

Это не дополнение,это шлак бесплатный на выживание

0
Kazerad

Это просто набор арен, и испытаний.

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