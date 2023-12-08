На The Game Awards анонсировано бесплатное дополнение для God of War: Ragnarok

В рамках церемонии The Game Awards было неожиданно анонсировано дополнение для God of War: Ragnarok. Вместе с эпическим трейлером DLC, который представляет обзор его ключевых особенностей, было также заявлено, что оно будет совершенно бесплатным для всех игроков. Отправиться в новые приключения Кратоса можно будет уже на следующей неделе.
В расширении под названием Valhalla игрокам предстоит вместе с Кратосом отправиться в Вальгаллу. Вас ждет новое эпическое приключение с испытаниями и ценными наградами. В этом дополнении для игры будет выпущен режим игры, который был вдохновлен жанром roguelite. Здесь вам предстоит проявить свои самые сильные боевые навыки, чтобы пройти к финалу личной истории Кратоса.
Дополнение для God of War: Ragnarok будет бесплатным и выйдет уже 12 декабря этого года на PlayStation 4 и PlayStation 5."
Типа просто режим арены добавили, как в DMC? А то что-то на полноценное сюжетное дополнение не похоже, судя по описанию.
Как то не очень впечатляет! Тупо арена походу.
Это рогалик для ragnarok
Это не дополнение,это шлак бесплатный на выживание
Это просто набор арен, и испытаний.