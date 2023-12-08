На The Game Awards анонсировано бесплатное дополнение для God of War: Ragnarok

В рамках церемонии The Game Awards было неожиданно анонсировано дополнение для God of War: Ragnarok. Вместе с эпическим трейлером DLC, который представляет обзор его ключевых особенностей, было также заявлено, что оно будет совершенно бесплатным для всех игроков. Отправиться в новые приключения Кратоса можно будет уже на следующей неделе.

В расширении под названием Valhalla игрокам предстоит вместе с Кратосом отправиться в Вальгаллу. Вас ждет новое эпическое приключение с испытаниями и ценными наградами. В этом дополнении для игры будет выпущен режим игры, который был вдохновлен жанром roguelite. Здесь вам предстоит проявить свои самые сильные боевые навыки, чтобы пройти к финалу личной истории Кратоса.

Дополнение для God of War: Ragnarok будет бесплатным и выйдет уже 12 декабря этого года на PlayStation 4 и PlayStation 5."