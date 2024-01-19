Новое обновление для God Of War Ragnarok содержит улучшения геймплея и стабильности

Студия Sony Santa Monica выпустила новое обновление для God of War Ragnarok, которое привносит в игру ряд улучшений. Согласно примечаниям к патчу, он направлен для улучшения геймплея, исправления ошибок и повышения общей стабильности для более плавной игровой сессии.
Это прежде всего корректирующее обновление, поэтому оно не предполагает добавления контента или масштабных изменений, а направлено на устранение различных проблем среди ошибок и недоработок, которые были обнаружены в игре. К ним можно отнести, некоторые проходы, которые не закрываются и блокируют продвижение после нескольких часов игры, или некоторые исправления, относящиеся именно к Valhalla, например, корректировка расчета некоторых очков, которые теперь должны более точно отражать соотношение риск/вознаграждение.
Что касается стабильности в целом, то здесь исправлена проблема, когда сундук с потерянными предметами не открывался после возвращения в базовую игру, что не позволяло получить награды, полученные в Вальгалле, или другая ошибка, когда Кратос мог провалиться сквозь игровой мир, взаимодействуя с разломом.
В общем, это корректирующее обновление имеет немаловажное значение, особенно после релиза отличного расширения Valhalla. С примечаниями к патчу можно ознакомиться на официальном сайте студии Santa Monica, где также пользователям консоли PS5 рекомендуют обновить как базовую игру, так и God of War Ragnarok: Valhalla, которая, очевидно, получила свое собственное специфическое обновление.