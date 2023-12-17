По словам геймдиректора, DLC для God of War Ragnarok было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество

Михир Шет, геймдиректор God of War Ragnarok: Valhalla, рассказал, что DLC было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество серии, а PlayStation поддержала идею команды разработчиков.
В общем, после отмены The Last of Us Online, которая произошла из-за риска сместить фокус Naughty Dog с одиночных игр на живые сервисы, появилась еще одна добрая рождественская история от PlayStation Studios.
В данном случае Шет объяснил точку зрения Sony Santa Monica, ответив на комментарий журналиста Пола Тасси об игре, который в статье для Forbes задался вопросом, как такое DLC может быть бесплатным.
Разработчик ответил, поблагодарив его за статью:
Оно бесплатное, потому что мы знали, что сможем сделать с Valhalla нечто замечательное". Sony Santa Monica заботится о своих поклонниках и хотела сделать подарок сообществу God of War, а PlayStation поддержала нашу идею.
God of War Ragnarok: Valhalla - это первое DLC в последней части серии God of War, в котором прошлое Кратоса становится полным кругом. Оно доступно для всех владельцев игры.
Походу Дрюкман благодарить сообщество не хочет, раз за рогалик-мод и подкрученный графен захотел денег.
Думайте.
Как скачать то?
в RU сторе нету, заводи польский акк
Рецепт этого DLC:
1)Возьмите нарезки из прошлых игр
2)Возьмите "испытания Сурта" из прошлой игры.
3) Закиньте в миксер
4) Мешайте, пох как всё равно бесплатно!
Скачал 8 гигов на Плаху 4 и не запускается.
Да им бы прилетело если бы они такое ДЛС за бабки продавали.
Ноти Дог вообще тупо патч за 10 бачей продают и чёт им не прилетает