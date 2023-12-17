на главную
об игре
God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.3 798 оценок

По словам геймдиректора, DLC для God of War Ragnarok было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество

butcher69
Новости

Михир Шет, геймдиректор God of War Ragnarok: Valhalla, рассказал, что DLC было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество серии, а PlayStation поддержала идею команды разработчиков.

В общем, после отмены The Last of Us Online, которая произошла из-за риска сместить фокус Naughty Dog с одиночных игр на живые сервисы, появилась еще одна добрая рождественская история от PlayStation Studios.

В данном случае Шет объяснил точку зрения Sony Santa Monica, ответив на комментарий журналиста Пола Тасси об игре, который в статье для Forbes задался вопросом, как такое DLC может быть бесплатным.

Разработчик ответил, поблагодарив его за статью:

Оно бесплатное, потому что мы знали, что сможем сделать с Valhalla нечто замечательное". Sony Santa Monica заботится о своих поклонниках и хотела сделать подарок сообществу God of War, а PlayStation поддержала нашу идею.

God of War Ragnarok: Valhalla - это первое DLC в последней части серии God of War, в котором прошлое Кратоса становится полным кругом. Оно доступно для всех владельцев игры.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Dead Morrozzz

Походу Дрюкман благодарить сообщество не хочет, раз за рогалик-мод и подкрученный графен захотел денег.

Думайте.

4
Lex2156

Как скачать то?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

в RU сторе нету, заводи польский акк

2
Pop Egor90

Рецепт этого DLC:

1)Возьмите нарезки из прошлых игр

2)Возьмите "испытания Сурта" из прошлой игры.

3) Закиньте в миксер

4) Мешайте, пох как всё равно бесплатно!

0
Luxor32

Скачал 8 гигов на Плаху 4 и не запускается.

0
nowisee

Да им бы прилетело если бы они такое ДЛС за бабки продавали.

-3
Stas776

Ноти Дог вообще тупо патч за 10 бачей продают и чёт им не прилетает

-1