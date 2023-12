По словам геймдиректора, DLC для God of War Ragnarok было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество

Михир Шет, геймдиректор God of War Ragnarok: Valhalla, рассказал, что DLC было выпущено бесплатно, чтобы отблагодарить сообщество серии, а PlayStation поддержала идею команды разработчиков.

В общем, после отмены The Last of Us Online, которая произошла из-за риска сместить фокус Naughty Dog с одиночных игр на живые сервисы, появилась еще одна добрая рождественская история от PlayStation Studios.

В данном случае Шет объяснил точку зрения Sony Santa Monica, ответив на комментарий журналиста Пола Тасси об игре, который в статье для Forbes задался вопросом, как такое DLC может быть бесплатным.

Разработчик ответил, поблагодарив его за статью:

Оно бесплатное, потому что мы знали, что сможем сделать с Valhalla нечто замечательное". Sony Santa Monica заботится о своих поклонниках и хотела сделать подарок сообществу God of War, а PlayStation поддержала нашу идею.

God of War Ragnarok: Valhalla - это первое DLC в последней части серии God of War, в котором прошлое Кратоса становится полным кругом. Оно доступно для всех владельцев игры.