Последнее обновление God of War Ragnarok понерфило Тюра в DLC Valhalla и принесло множество исправлений

Sony Santa Monica Studio выпустила обновление God of War Ragnarok 05.03, содержащее различные исправления и ослабляющее битву с боссом Тюром в бесплатном DLC Valhalla.
На прошлой неделе было выпущено бесплатное расширение Valhalla в стиле rogue-like, содержащее в себе финальную задачу, которую, по словам директора расширения, так и не удалось выполнить никому из команды разработчиков. Перенесемся на неделю вперед, и теперь у команда выпустила обновление как для основной игры, так и для Valhalla, устраняющее несколько неприятных проблем, с которыми столкнулись игроки. Кроме того, это обновление снижает сложность первого боя с Тюром на уровне сложности «Show Me Will», увеличивает сложность некоторых испытаний на арене и многое другое. Игроки также будут рады узнать, что этот совершенно новый патч содержит различные обновления и настройки баланса. Кроме того, обновление включает в себя некоторые улучшения пользовательского интерфейса, а также исправления сбоев и утечку памяти на PS4.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
God of War Ragnarok и бесплатное расширение Valhalla доступны по всему миру как для PS4, так и для PS5.
а платное dlc будет?