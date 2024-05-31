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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 937 оценок

Представлены скриншоты ПК-версии God of War: Ragnarok

monk70
Новости

Недавно стало известно, что God of War: Ragnarok, бывший эксклюзив PlayStation, выйдет на ПК, присоединившись к своему предшественнику в Steam вместе с несколькими другими играми, которые ранее были доступны только на PS5. Он выйдет на ПК 19 сентября 2024 года, что было объявлено во время State of Play в четверг. В Steam стала доступна страница проекта и появились скриншоты, снятые непосредственно на ПК-версии.

+ ещё 7 картинок

Ожидается, что он будет включать новый оверлей PlayStation с общими трофеями и многим другим, что было представлено в Ghost of Tsushima. Sony подтвердила, что игра выйдет с неограниченной частотой кадров, поддержкой сверхшироких мониторов, а также NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.

За порт отвечает студия Jetpack Interactive. Что касается графических улучшений, ПК-геймеры могут ожидать улучшенных отражений, освещения и более точных теней, а также улучшенной геометрической детализации. ПК-версия также предоставит вам доступ к God of War Ragnarök: Valhalla DLC без дополнительной платы.

God of War: Ragnarok завоевала множество наград после своего выпуска, впоследствии получив бесплатный DLC, который представил новый режим roguelike, и его релиз на ПК давно ожидался фанатами. Примечательно, что God of War 2018 имеет высокую оценку в Steam, в настоящее время находящуюся на отметке Очень положительные.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Flow_Line

Это конечно все хорошо, но Sony как всегда любят делать грязь там где она не нужна! Привязка учетки там где она даже и боком не нужна ! Красавцы!

3
Темный-Властелин
-1
Пользователь ВКонтакте

И как играть,если привязка учётной записи нужна? // Андрей Родин

-1
Пользователь ВКонтакте

Торент? // Артем Самаковский

-2
Темный-Властелин

наконец многие пкшники вкусят это чудо

-2
95kratos1995

Те самые консольшики которые уже вкусившие сей шедевр игростроя

Спойлер
2
Pravdarub 95kratos1995
-1