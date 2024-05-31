Представлены скриншоты ПК-версии God of War: Ragnarok

Недавно стало известно, что God of War: Ragnarok, бывший эксклюзив PlayStation, выйдет на ПК, присоединившись к своему предшественнику в Steam вместе с несколькими другими играми, которые ранее были доступны только на PS5. Он выйдет на ПК 19 сентября 2024 года, что было объявлено во время State of Play в четверг. В Steam стала доступна страница проекта и появились скриншоты, снятые непосредственно на ПК-версии.
Ожидается, что он будет включать новый оверлей PlayStation с общими трофеями и многим другим, что было представлено в Ghost of Tsushima. Sony подтвердила, что игра выйдет с неограниченной частотой кадров, поддержкой сверхшироких мониторов, а также NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.
За порт отвечает студия Jetpack Interactive. Что касается графических улучшений, ПК-геймеры могут ожидать улучшенных отражений, освещения и более точных теней, а также улучшенной геометрической детализации. ПК-версия также предоставит вам доступ к God of War Ragnarök: Valhalla DLC без дополнительной платы.
God of War: Ragnarok завоевала множество наград после своего выпуска, впоследствии получив бесплатный DLC, который представил новый режим roguelike, и его релиз на ПК давно ожидался фанатами. Примечательно, что God of War 2018 имеет высокую оценку в Steam, в настоящее время находящуюся на отметке Очень положительные.
Это конечно все хорошо, но Sony как всегда любят делать грязь там где она не нужна! Привязка учетки там где она даже и боком не нужна ! Красавцы!
И как играть,если привязка учётной записи нужна? // Андрей Родин
Торент? // Артем Самаковский
наконец многие пкшники вкусят это чудо
Те самые консольшики которые уже вкусившие сей шедевр игростроя