Представлены скриншоты ПК-версии God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok продолжает эпичную сагу об отце и сыне, Кратосе и Атрее, путешествующих по миру, вдохновлённому скандинавскими мифами и легендами. Действие игры разворачивается в холодной суровой Норвегии на фоне приближающегося Рагнарёка — гибели богов и конца света согласно древним пророчествам.

Игровой процесс в целом остаётся верен традициям серии, однако разработчики добавили множество новых механик, врагов, способностей и локаций, чтобы сделать битвы ещё более зрелищными.

Особое внимание уделено взаимодействию Кратоса и Атрея в бою — игроки могут комбинировать их умения, проводя мощные совместные атаки против всевозможных чудовищ и божеств. Главный герой по-прежнему использует свой фирменный топор Левиафан, обладающий свойствами бумеранга. Комбинируя различные типы ударов, Кратос способен обрушить на врага целую бурю сокрушительных комбо.

На пути героев встанет трёхлетняя зима Фимбулвинтер, а также множество могущественных мифических существ во главе с йотуншей Ангрбодой. Побеждая врагов, Кратос получает опыт, который можно вкладывать в приобретение новых навыков и снаряжения. Так он становится ещё сильнее и готовится к финальному противостоянию в рамках грядущего Рагнарёка.