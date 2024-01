Разработчики God of War: Ragnarok сделали приятный подарок создателям Days Gone

Команда разработчиков из Bend Studio, известных по зомби-экшену Days Gone, похвасталась необычным подарком на Рождество. Во время новогодних праздников их коллеги из студии Santa Monica решили поздравить их необычным способом. Авторы God of War: Ragnarok в качестве подарка отправили в Bend Studio лимитированную картину с изображением, отсылающим к Days Gone.

В процессе прохождения God of War: Ragnarok игроки могли отвлечься на поиск различных коллекционных предметов. Одними из таких предметов были стихотворения Квасира, локации которых были разбросаны по разным местам игры. Каждое стихотворение было посвящено различным играм из семейства PlayStation, но особенно трогательным оказалось стихотворение, связанное с Days Gone.

Именно это стихотворение в виде картины прислали разработчики God of War: Ragnarok в Bend Studio. В благодарность за это, команда призналась, что это их самая любимая отсылка, которую они встречали в Days Gone.