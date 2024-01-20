Слух: В течение года на ПК выйдут Demon Souls, Ghosts of Tsushima, God of War Ragnarok и другие игры

На форуме 4chan появились возможные планы Sony по выпуску новых игр на ПК.
Пользователь, представившийся сотрудником Nixxes, сообщил, что в ближайшие 12 месяцев Sony выпустит на ПК сразу несколько своих главных эксклюзивов:
- TLOU Part 2
- God of War Ragnarok
- Demon's Souls
- Ghost of Tsushima
- Gran Turismo 7
По его словам. Demon's Souls и Ghost of Tsushima выходят так долго, потому что разработчики впервые делают порты для ПК. Spider-Man 2, по его словам выйдет в начале 2025 года. Sony также обсуждает возможность портирования на ПК более ранних игр, например, ведутся разговоры о Infamous: Second Son
Стоит подчеркнуть, что к этой информации стоит относиться с долей недоверия.
Как же bloodborn?
Финальный босс. Когда сони будет на грани закрытия тогда и выпустят))
когда сделают нормальный эмуль пс4
Значит этого не случится никогда)
Сони так вцепилась в эсклюзивность Бладика словно от этой игры зависят все котировки акций Компании, благополучие боссов, секретарш, проституток из соседних барделей, тонкость лапши из соседней лапшичной, количество жира у сумоистов и хрен знает чего там ещё..
Да никто не вцеплялся, ей нужен ремастер или ремейк на пс5 для начала, а это может и не окупиться, т.к. продажи были не очень, в первые 2 года всего 2.5 ляма копий, остальное уже по большим скидкам добрали. Демон соулс тоже никому не нужен оказался
Хосподе, это насколько нужно быть убогим, что бы до сих пор надеется на порт для ПК!?
Конечно зависит, особенно жир ! Ахах !
А сколько экзов уже вышло на ПК, довольно приличное количество, постепенно и оставшиеся выйдут.
Не знаю правда или нет, но однажды читал статью что они "потеряли" исходники кода. С другой стороны смотря как сделали DS1 RE, появляется вопрос почему такое же нельзя сделать с BB.
С учётом трудностей региона, похоже можно обойтись пека на века, чем жонглировать аккаунтам в псн.
Надеюсь реально выйдут ибо из-за дерьмувы играть не во что
портировали бы всё, инфеймосы, киллзоны, резистенсы, ретчетов, бладборн, антил д@ун, анчартед трилогию, Тень Коллоса ремейк, Ласт Гвардиан, Богов Войны всех и т.д.
Зочем? Половина старых игр неокупиться, если делать ремастеры/ремейк, я не помню как правильно. Как с резиками короче.
порты хотя бы
Да купите вы уже себе эту консоль, что бы просто поиграть во все эти игры и не ждать ничего. Уже сколько лет прошло, эти игры скоро станут ретро как игры с пс1/2, а вы всё ещё ждёте порты
нахера отдавать 500 баксов за убогую консоль которая устарее через пару лет когда можно играть с комфортом на пк с клавой и мышкай и в ус не дуть лет 5 7 над конфигом
Вот именно не окупятся, а просто сделать порт не выйдет, нужно сделать ремастер/ремейк
Было бы классно!)
Лучше бы бб вместо гольфо лезбух.
Жертва ixbt ?
аборта
Second sun я жду)
Infamous: Second Son вот это бы я пере прошёл на пк, надеюсь это все выйдет
Ну и зачем тогда ПС5 нужна если все эксы будут выходить и на ПК?
Что бы играть в эти игры в оригинале не ожидая миллион лет
что бы сoснольщики бетатест сделали. чтобы срубить с лoхов бабла перед выпуском на норм платформе
4chan не самый надежный источник
Ждёмс
Это слух, или читать ты не научился ?
Слухи ходили, что скоро state of play, вот там и узнаем, но в "такую щедрость" верится с трудом, они даже horizon forbidden west дату выхода не оглашают, хотя обещали выпустить в начале года.
еще начала года очнись только
Ну так она и должна выйти в начале года, а это январь-февраль, март-это уже первый квартал нужно писать, конец января, а у игры ни даты выхода ни системных требований ты считаешь это нормально?
Вижу источник новостей 4chan - иду в туалет по большому
))гран туризмо?))очень маловероятно
Надеюсь портируют на PC, именно эта серия игр продала мне ps3 и ps4. Жаль серию забросили, но с удовольствием куплю на PC если портируют.
Ого, топчик
The Order 1886
Хорошие новости если это правда.все игры отличные
🤣🤣🤣. Про Полное издание «Horizon Запретный Запад» тишина а на форуме 4chan размечтались
Чел, ты...
он навернае говорит что тишина почледнее пару месяцев ни дату релиза ничево. анонс сделали и никакой
Это уже с сентября 2023г.
Он мутный, ,чел,,
Где. Гребаный. БЛАДБОРН!!!???
На PS4, консоль такая есть)
Хотелось бы Призрака Цусимы всё же на ПК увидеть, единственная интересная мне игра с консолек. Надеюсь это правда, хоть и мало верится.
Очередная партия игр, которые были "никому не нужны", но когда их решили портировать, то сразу все хейтеры возбудились и переобулись)
ты гaвна захавал чтоле. эти игры давно ждут милионы игроков на компе. херею сморозил
Слишком жирно для сони, игры 2-3 выпустят и хватит.
Пора бы уже, все равно консольщики бета тест уже прошли)
бету Бладборна еще не прошли.
Только на распродаже купил почти все эксклюзивы Sony. Финансово это весьма ощутимо, стоит признать.
например?
Очередные бредовые слухи. Я тоже могу представиться сотрудником Администрации Президента и сказать, что с 2024 года пенсионный возраст достигнет 40 лет, уберут все налоги и яйца будут по 1 рублю. "Ультра пека-бояре с 2 гигами-2ядрами и 1050 Ti" с ПеГе уже готовы каждый день проверять русторку и рутор в надежде увидеть долгожданный торрентик с Призраком Цусимы
Чек пук, учитывая слитый билд, как минимум в разработке.
Звучит как чья-то фантазия. В этом году Horizon Forbidden West выходит, под конец года может ещё что-то. ТЛОУ2 с учётом выход ремастера +/- возможен, Тсусима тоже. Демоны продукт достаточно нишевый, не думаю что он у сони в приоритете на выпуск на ПК. А о Рагнароке я бы забыл - слишком мало времени с релиза прошло, да и сейчас это один из главных эксклюзивов, его просто так не отдадут пока что.