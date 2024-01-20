на главную
об игре
God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 825 оценок

Слух: В течение года на ПК выйдут Demon Souls, Ghosts of Tsushima, God of War Ragnarok и другие игры

butcher69
Новости

На форуме 4chan появились возможные планы Sony по выпуску новых игр на ПК.

Пользователь, представившийся сотрудником Nixxes, сообщил, что в ближайшие 12 месяцев Sony выпустит на ПК сразу несколько своих главных эксклюзивов:

По его словам. Demon's Souls и Ghost of Tsushima выходят так долго, потому что разработчики впервые делают порты для ПК. Spider-Man 2, по его словам выйдет в начале 2025 года. Sony также обсуждает возможность портирования на ПК более ранних игр, например, ведутся разговоры о Infamous: Second Son

Стоит подчеркнуть, что к этой информации стоит относиться с долей недоверия.

47
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
User_200

Как же bloodborn?

10
DenisVTR

Финальный босс. Когда сони будет на грани закрытия тогда и выпустят))

11
Soler2

когда сделают нормальный эмуль пс4

4
OnlyMad DenisVTR

Значит этого не случится никогда)

-1
Петр Стрельцов

Сони так вцепилась в эсклюзивность Бладика словно от этой игры зависят все котировки акций Компании, благополучие боссов, секретарш, проституток из соседних барделей, тонкость лапши из соседней лапшичной, количество жира у сумоистов и хрен знает чего там ещё..

10
caliskan

Да никто не вцеплялся, ей нужен ремастер или ремейк на пс5 для начала, а это может и не окупиться, т.к. продажи были не очень, в первые 2 года всего 2.5 ляма копий, остальное уже по большим скидкам добрали. Демон соулс тоже никому не нужен оказался

0
Миханик Шестеренкин

Хосподе, это насколько нужно быть убогим, что бы до сих пор надеется на порт для ПК!?

-5
Max P

Конечно зависит, особенно жир ! Ахах !

0
Max P Миханик Шестеренкин

А сколько экзов уже вышло на ПК, довольно приличное количество, постепенно и оставшиеся выйдут.

0
Fayrus

Не знаю правда или нет, но однажды читал статью что они "потеряли" исходники кода. С другой стороны смотря как сделали DS1 RE, появляется вопрос почему такое же нельзя сделать с BB.

0
kotasha

С учётом трудностей региона, похоже можно обойтись пека на века, чем жонглировать аккаунтам в псн.

7
FlowingNekton

Надеюсь реально выйдут ибо из-за дерьмувы играть не во что

0
Rorschach93

портировали бы всё, инфеймосы, киллзоны, резистенсы, ретчетов, бладборн, антил д@ун, анчартед трилогию, Тень Коллоса ремейк, Ласт Гвардиан, Богов Войны всех и т.д.

3
Ds_Raider

Зочем? Половина старых игр неокупиться, если делать ремастеры/ремейк, я не помню как правильно. Как с резиками короче.

0
Rorschach93 Ds_Raider

порты хотя бы

1
OnlyMad

Да купите вы уже себе эту консоль, что бы просто поиграть во все эти игры и не ждать ничего. Уже сколько лет прошло, эти игры скоро станут ретро как игры с пс1/2, а вы всё ещё ждёте порты

0
KnockaboutTidus OnlyMad

нахера отдавать 500 баксов за убогую консоль которая устарее через пару лет когда можно играть с комфортом на пк с клавой и мышкай и в ус не дуть лет 5 7 над конфигом

0
Sold1er Boy Ds_Raider

Вот именно не окупятся, а просто сделать порт не выйдет, нужно сделать ремастер/ремейк

0
FireLion1993

Было бы классно!)

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Лучше бы бб вместо гольфо лезбух.

1
OnlyMad

Жертва ixbt ?

1
KnockaboutTidus OnlyMad

аборта

0
Деиман

Second sun я жду)

1
Zlobin_Evgeny

Infamous: Second Son вот это бы я пере прошёл на пк, надеюсь это все выйдет

1
Hidan20

Ну и зачем тогда ПС5 нужна если все эксы будут выходить и на ПК?

1
OnlyMad

Что бы играть в эти игры в оригинале не ожидая миллион лет

0
KnockaboutTidus

что бы сoснольщики бетатест сделали. чтобы срубить с лoхов бабла перед выпуском на норм платформе

0
Ely Maze

4chan не самый надежный источник

0
DImancor

Ждёмс

0
Комментарий удален
Tlister

Это слух, или читать ты не научился ?

0
KnDiman

Слухи ходили, что скоро state of play, вот там и узнаем, но в "такую щедрость" верится с трудом, они даже horizon forbidden west дату выхода не оглашают, хотя обещали выпустить в начале года.

0
KnockaboutTidus

еще начала года очнись только

0
KnDiman KnockaboutTidus

Ну так она и должна выйти в начале года, а это январь-февраль, март-это уже первый квартал нужно писать, конец января, а у игры ни даты выхода ни системных требований ты считаешь это нормально?

0
4de

Вижу источник новостей 4chan - иду в туалет по большому

0
SULIK 712

))гран туризмо?))очень маловероятно

0
RPG fan of games
портирования на ПК более ранних игр, например, ведутся разговоры о Infamous: Second Son

Надеюсь портируют на PC, именно эта серия игр продала мне ps3 и ps4. Жаль серию забросили, но с удовольствием куплю на PC если портируют.

0
MeduzaRUS

Ого, топчик

0
kamolinapopa

The Order 1886

0
алексей 2903

Хорошие новости если это правда.все игры отличные

0
Abarmot90

🤣🤣🤣. Про Полное издание «Horizon Запретный Запад» тишина а на форуме 4chan размечтались

0
OnlyMad

Чел, ты...

-1
KnockaboutTidus OnlyMad

он навернае говорит что тишина почледнее пару месяцев ни дату релиза ничево. анонс сделали и никакой

1
Abarmot90 OnlyMad

Это уже с сентября 2023г.

0
Abarmot90 KnockaboutTidus

Он мутный, ,чел,,

0
AlexSancho

Где. Гребаный. БЛАДБОРН!!!???

0
OnlyMad

На PS4, консоль такая есть)

0
AndreiKa92
0
Oshiro Mugen

Хотелось бы Призрака Цусимы всё же на ПК увидеть, единственная интересная мне игра с консолек. Надеюсь это правда, хоть и мало верится.

0
OnlyMad

Очередная партия игр, которые были "никому не нужны", но когда их решили портировать, то сразу все хейтеры возбудились и переобулись)

-1
KnockaboutTidus

ты гaвна захавал чтоле. эти игры давно ждут милионы игроков на компе. херею сморозил

1
Just-a-your-King

Слишком жирно для сони, игры 2-3 выпустят и хватит.

-2
azusuguwa

Пора бы уже, все равно консольщики бета тест уже прошли)

-3
Миханик Шестеренкин

бету Бладборна еще не прошли.

0
warp 37

Только на распродаже купил почти все эксклюзивы Sony. Финансово это весьма ощутимо, стоит признать.

-3
MeduzaRUS

например?

0
IY1982

Очередные бредовые слухи. Я тоже могу представиться сотрудником Администрации Президента и сказать, что с 2024 года пенсионный возраст достигнет 40 лет, уберут все налоги и яйца будут по 1 рублю. "Ультра пека-бояре с 2 гигами-2ядрами и 1050 Ti" с ПеГе уже готовы каждый день проверять русторку и рутор в надежде увидеть долгожданный торрентик с Призраком Цусимы

-3
Ds_Raider

Чек пук, учитывая слитый билд, как минимум в разработке.

0
Vaximal

Звучит как чья-то фантазия. В этом году Horizon Forbidden West выходит, под конец года может ещё что-то. ТЛОУ2 с учётом выход ремастера +/- возможен, Тсусима тоже. Демоны продукт достаточно нишевый, не думаю что он у сони в приоритете на выпуск на ПК. А о Рагнароке я бы забыл - слишком мало времени с релиза прошло, да и сейчас это один из главных эксклюзивов, его просто так не отдадут пока что.

-5