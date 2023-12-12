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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.3 778 оценок

Состоялся релиз бесплатного расширения Valhalla для God of War Ragnarok

butcher69
Новости

Бесплатное DLC Valhalla для God of War Ragnarok от Sony Santa Monica, добавляющее отдельный режим rogue-lite, уже вышло. Владельцы PS4 и PS5 должны зайти в PlayStation Store, чтобы скачать DLC отдельно (его размер составляет около 7,6 ГБ), поскольку это не патч для базовой игры. Это не самостоятельное дополнение и для игры потребуется God of War Ragnarok.

Если вы установите Valhalla до Ragnarok и попытаетесь запустить ее, то столкнетесь с бесконечным экраном загрузки. После установки базовой игры и DLC доступ к новому режиму можно получить через главное меню. Также вышло обновление 5.01, которое исправляет некоторые проблемы в основной игре.

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
alexhistory

Класс. Ну что же, давайте играть господа!

2
Pop Egor90

Эх... Сюжетку бы

2
Ivan Dro

В цифровой версии, активированной на РУ аккаунте, в меню есть пункт Valhalla, но при нажатии ошибка, в PS Store DLC нет, собственно как и самой игры, похоже не поиграть.

0
POBWNK

Круто конечно, но удивлен, что бесплатно))

0
inkomniak

А если у меня на диске ps5 при установке подгузиться вальгала?

0
-zotik-

когда уже блин в плюс Рагнарёк закинут))

-1