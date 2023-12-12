Состоялся релиз бесплатного расширения Valhalla для God of War Ragnarok

Бесплатное DLC Valhalla для God of War Ragnarok от Sony Santa Monica, добавляющее отдельный режим rogue-lite, уже вышло. Владельцы PS4 и PS5 должны зайти в PlayStation Store, чтобы скачать DLC отдельно (его размер составляет около 7,6 ГБ), поскольку это не патч для базовой игры. Это не самостоятельное дополнение и для игры потребуется God of War Ragnarok.
Если вы установите Valhalla до Ragnarok и попытаетесь запустить ее, то столкнетесь с бесконечным экраном загрузки. После установки базовой игры и DLC доступ к новому режиму можно получить через главное меню. Также вышло обновление 5.01, которое исправляет некоторые проблемы в основной игре.
Класс. Ну что же, давайте играть господа!
Эх... Сюжетку бы
В цифровой версии, активированной на РУ аккаунте, в меню есть пункт Valhalla, но при нажатии ошибка, в PS Store DLC нет, собственно как и самой игры, похоже не поиграть.
Круто конечно, но удивлен, что бесплатно))
А если у меня на диске ps5 при установке подгузиться вальгала?
когда уже блин в плюс Рагнарёк закинут))