Создатели God of War Ragnarok проведут сессию вопросов и ответов (Q&A) по случаю первого юбилея игры

God of War Ragnarok - одна из лучших игр для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, и в последние несколько месяцев в сети регулярно появлялись слухи о том, что Кратос вернется в сюжетном дополнении. И вот, когда студия Santa Monica опубликовала приглашение на специальное мероприятие с участием разработчиков игры, фантазия фанатов получила дополнительный стимул.

Виртуальная сессия вопросов и ответов, которую организует Santa Monica Studio в честь празднования первой годовщины выхода God of War Ragnarok, состоится 9 ноября. В ходе прямого эфира Эрик Уильямс (директор игры), Мэтт Софос (директор по повествованию) и Кори Барлог (креативный директор) будут отвечать на вопросы фанатов.

Хотя вопросы, присланные геймерами, не будут опубликованы, многие из них наверняка касаются неанонсированного дополнения и возможной даты выхода на ПК. По имеющейся информации, сюжетное расширение будет похоже на Marvel's Spider-Man: Miles Morales, так что на его прохождение уйдет не менее нескольких часов.

Согласно наименее оптимистичному прогнозу, анонс дополнения может состояться уже 7 декабря на The Game Awards 2023. На прошлогоднем мероприятии God of War Ragnarok получила награды за лучшее повествование, аудиодизайн и музыкально-звуковое оформление.

В идеале на этой неделе мы должны были бы получить тизер, чтобы поддержать сообщество, а разработчики пригласили бы фанатов на презентацию, но в этом развитии событий приходится, если честно, сомневаться. Впрочем, если вы относитесь к числу тех, кто хочет прислать вопросы по дополнению - вы можете сделать это по указанной ссылке.