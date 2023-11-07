Создатели God of War Ragnarok проведут сессию вопросов и ответов (Q&A) по случаю первого юбилея игры

God of War Ragnarok - одна из лучших игр для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, и в последние несколько месяцев в сети регулярно появлялись слухи о том, что Кратос вернется в сюжетном дополнении. И вот, когда студия Santa Monica опубликовала приглашение на специальное мероприятие с участием разработчиков игры, фантазия фанатов получила дополнительный стимул.
Виртуальная сессия вопросов и ответов, которую организует Santa Monica Studio в честь празднования первой годовщины выхода God of War Ragnarok, состоится 9 ноября. В ходе прямого эфира Эрик Уильямс (директор игры), Мэтт Софос (директор по повествованию) и Кори Барлог (креативный директор) будут отвечать на вопросы фанатов.
Хотя вопросы, присланные геймерами, не будут опубликованы, многие из них наверняка касаются неанонсированного дополнения и возможной даты выхода на ПК. По имеющейся информации, сюжетное расширение будет похоже на Marvel's Spider-Man: Miles Morales, так что на его прохождение уйдет не менее нескольких часов.
Согласно наименее оптимистичному прогнозу, анонс дополнения может состояться уже 7 декабря на The Game Awards 2023. На прошлогоднем мероприятии God of War Ragnarok получила награды за лучшее повествование, аудиодизайн и музыкально-звуковое оформление.
В идеале на этой неделе мы должны были бы получить тизер, чтобы поддержать сообщество, а разработчики пригласили бы фанатов на презентацию, но в этом развитии событий приходится, если честно, сомневаться. Впрочем, если вы относитесь к числу тех, кто хочет прислать вопросы по дополнению - вы можете сделать это по указанной ссылке.
когда порт?
Лучше сессию проведите, по скорейшему портированию ее на ПК)
а шо вы пк бояры переобулись? вы же говорили что это кинцо, и dlc к первой части, а сейчас кукарекаете что бы на пекарню слили
А нам пофигу кинцо или нет, мы хотим чтобы всё было доступно на ПК. А во что играть сами выберем.
Прям юбилей?
И н***я мне это бородатое х***о
Что, про это позорище ещё кто-то вспоминает?
Я удивлен. Хотя, если бы первая часть не была бы по правде крутой, то и я бы не вспомнил об этом разочарование под название Рагнарёк.
Иногда даже жаль, что первая часть выходит шедевром, так как обычно вторая всегд в сто раз хуже и вместо положительных эмоций, остаётся лишь неприятный осадок.
Лучше бы они не выпускали вторую часть
Что не так со второй?