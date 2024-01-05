Звукорежиссер использовал сердцебиение своей дочери для God of War: Ragnarok

Если мы и усвоили какой-то урок за прошедшие годы, так это то, что звукорежиссеры действительно обладают богатым воображением, часто доводя творческий потенциал до предела и используя источники, о которых большинство людей даже не подумали бы, чтобы создать замечательные звуковые эффекты для своих видеоигр.
Недавний пример - старший звукорежиссер Sony Алекс Превити, который поделился информацией о том, как создавались звуковые эффекты для эпизода «Искры мира» в God of War: Ragnarök. Оказалось, что для едва уловимого сердцебиения, которое игрок слышит в этой сцене, было использовано настоящее сердцебиение дочери Алекса, когда она была еще в утробе матери, записанное с помощью 3,5-мм разъема детского доплера - специализированного устройства для мониторинга сердцебиения плода.
Также разработчик рассказал, что неземной эхо-звук, сопровождающий биение сердца, был создан на основе записи детского хора в спортзале, сделанной во время разминки. Затем оба звука были замедлены и отредактированы, чтобы получить эмоциональный финальный саундтрек, представленный в игре.
Это один из моих любимых звуков, которые я создал для игры! Звук сердцебиения - это сердцебиение моей дочери, когда она была еще в утробе матери - я записал его через 3,5-мм выход от детского доплера. Более длинные тональные элементы взяты из детского хора, занимающегося разминкой в спортзале!
Ранее художник по озвучке PlayStation Studios Studios Джоанна Фанг также продемонстрировала, как создавались некоторые звуки в God of War Ragnarök, показав, как копыта лошади были воссозданы с помощью двух вантузов, сломанные кости были сымитированы с помощью маникотти, и многое другое.
Из суровой игры в детскую клоунаду, теперь и буквально
Ну и кринж, делать им нечего))