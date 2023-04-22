Трейлер Goddess of Victory: NIKKE посвящен персонажу Дороти, представлены результаты опроса самых любимых персонажей

Корейский разработчик Shift Up раскрыл содержание празднования полугодовщины популярной мобильной игры Goddess of Victory: Nikke.
Во время пресс-конференции, посвященной этому знаменательному событию, мы узнали о новой SSR Nikke, Дороти, которая также была представлена в трейлере, который вы можете увидеть ниже. Ее озвучивает Меган Шипман на английском языке и Чива Сайто на японском.
Если вы не знакомы с Чивой Сайто, то она озвучивала Элейн Оклер в игре The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Джин в Genshin Impact, Иму в серии Senran Kagura, Патти Флер в Tales of Vesperia и многие другие популярные роли.
Второй SSR Nikke, Реи, также будет доступен, просто сыграв в событии Overzone в игре из обновления, которое выйдет 27 апреля.
Кстати, о Overzone - это сценарий, который исследует прошлое Pilgrim и показывает, почему его Nikke думают так, как они думают.
Мы также получим новый Rapture, Motherwhale, два костюма ("Sweet Home" для Алисы и "Toxic Rabbit" для Вайпера), новые сюжетные главы (21 и 22), новую мини-игру White Memory.
Были опубликованы результаты опроса популярности, и победителем оказалась Модерния, а второе и третье места заняли Скарлет и Алиса. Видео с подробным описанием всех результатов вы можете посмотреть ниже. Модерния получит в награду свой собственный скин.
И последнее: стало известно, что во второй половине этого года появится новая коллаборация. Предыдущая была довольно громкой: аниме и манга "Человек-бензопила".
Goddess of Victory: Nikke в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android.
Ну новая коллаборация будет с nier
Удивительно как эта игра хайпит и зарабатывает. Когда их детище destiny child в многократ лучше,но сток никогда не получал. Удивительный парадокс.
Я когда начинал в неё играть, думал, что там полноценный шутер с перемещением, а не склëпаный на коленке,донатный тир
Не сказал бы, что донатный. Nikke (Персонажей) можно легко выбивать за внутри игровую валюту, каждый день заходи и забирать эту самую валюту(ее, кстати, отдают не жалея). Да и делали ее для расслабления.Зашел, собрал награды, прошёл несколько уровней, открыл контейнер с персами и вышел. Ничего лишнего.