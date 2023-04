Трейлер Goddess of Victory: NIKKE посвящен персонажу Дороти, представлены результаты опроса самых любимых персонажей ©

Корейский разработчик Shift Up раскрыл содержание празднования полугодовщины популярной мобильной игры Goddess of Victory: Nikke.



Во время пресс-конференции, посвященной этому знаменательному событию, мы узнали о новой SSR Nikke, Дороти, которая также была представлена в трейлере, который вы можете увидеть ниже. Ее озвучивает Меган Шипман на английском языке и Чива Сайто на японском.

Если вы не знакомы с Чивой Сайто, то она озвучивала Элейн Оклер в игре The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Джин в Genshin Impact, Иму в серии Senran Kagura, Патти Флер в Tales of Vesperia и многие другие популярные роли.

Второй SSR Nikke, Реи, также будет доступен, просто сыграв в событии Overzone в игре из обновления, которое выйдет 27 апреля.

Кстати, о Overzone - это сценарий, который исследует прошлое Pilgrim и показывает, почему его Nikke думают так, как они думают.



Мы также получим новый Rapture, Motherwhale, два костюма ("Sweet Home" для Алисы и "Toxic Rabbit" для Вайпера), новые сюжетные главы (21 и 22), новую мини-игру White Memory.



Были опубликованы результаты опроса популярности, и победителем оказалась Модерния, а второе и третье места заняли Скарлет и Алиса. Видео с подробным описанием всех результатов вы можете посмотреть ниже. Модерния получит в награду свой собственный скин.

И последнее: стало известно, что во второй половине этого года появится новая коллаборация. Предыдущая была довольно громкой: аниме и манга "Человек-бензопила".



Goddess of Victory: Nikke в настоящее время доступна для ПК, iOS и Android.