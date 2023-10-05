Новая бесплатная игра Epic Games Store - это сатирический научно-фантастический ресторанный симулятор Godlike Burger ©

На этой неделе в Epic Games Store можно загрузить и добавить в библиотеку одну бесплатную игру. Она называется Godlike Burger, и вы можете получить её бесплатно с настоящего момента до 18 часов вечера МСК 12 октября.

Godlike Burger разработана разработчиком Liquid Pug и издателем Daedalic Entertainment. На первый взгляд это похоже на научно-фантастическую версию одного из многочисленных ресторанных симуляторов, появившихся за последние несколько лет. Вам предстоит управлять бургерной в космосе и поддерживать ее работу.

Однако в игре есть довольно большой сатирический поворот. Вам придется убить некоторых из своих инопланетных клиентов, чтобы получить ингредиенты для приготовления лучших гамбургеров в галактике. Это определенно то, с чем вам не придется сталкиваться в других ресторанных симуляторах.