Грядут рейды на вражеские поселения: Going Medieval готовится к масштабному обновлению

Спустя годы ожидания Going Medieval наконец-то готовится добавить функцию, которую фанаты просили с самого начала раннего доступа — рейды на вражеские поселения. Разработчики из Foxy Voxel официально анонсировали нововведение в рамках регулярной рубрики Medieval Monday, пообещав, что игроки вскоре смогут выходить за пределы своей карты, чтобы атаковать лагеря бандитов и фракционные колонии.

До этого момента игроки могли лишь строить укрепления и обороняться от набегов ИИ, не имея возможности ответить тем же. Новая система кардинально меняет расстановку сил: теперь можно будет наносить удары по врагу на его территории. И если вы устали от побочных заданий и хотите большего — рейды станут отличной возможностью.

По словам разработчиков, во время рейдов поселенцы не будут отвлекаться на еду, сон и развлечения — всё внимание сосредоточено на бою. Игрокам предстоит уничтожать вражеские силы и здания, либо принимать капитуляцию противника. Провал приведёт к потере ресурсов и, возможно, даже к пленению ваших бойцов. Для тех, кто предпочитает осторожность, предусмотрена разведка вражеских баз перед нападением.

Рейды также позволят заработать репутацию у других фракций, а успешные атаки будут удалять вражеские лагеря с карты. Эта механика открывает совершенно новые стратегии, добавляя глубины в и без того продуманный геймплей.

Хотя точная дата выхода обновления пока не названа, в Foxy Voxel обещают, что скоро оно станет доступно в экспериментальной ветке Steam. Это значимое событие для всех поклонников Going Medieval, жаждущих не только выживания, но и наступления.