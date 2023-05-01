Изменения температуры Going Medieval подробно описаны в новом обновлении от разработчиков ©

Пришло время для еще одного дневника разработчиков Going Medieval, в котором подробно рассказывается о том, что будет в следующем крупном обновлении игры. На этот раз все дело в температуре, которая будет переработана в следующем обновлении вместе с несколькими другими механиками.

Как обычно, Foxy Voxel опубликовал доклад на официальной странице Going Medieval в Steam. Прямо сейчас температура в Going Medieval работает по бинарной системе: есть внутренняя температура и внешняя температура. Однако после того, как обновление будет применено, комнаты будут нагревать друг друга в зависимости от того, что находится внутри них.

Например, если на кухне есть плита, она будет нагревать комнату над ней. Все, включая животных и поселенцев, будет излучать тепло, поэтому вам придется жонглировать этим новым элементом, когда вы думаете о том, как сделать свою колонию максимально комфортной для ее жителей. Foxy Voxel также указывает на забавную средневековую мелочь, в которой сельские жители размещали скот в определенных комнатах для контроля температуры.

Не беспокойтесь, если все это звучит слишком. Foxy Voxel говорит, что в следующем обновлении Going Medieval также будет наложение температуры, которое поможет вам понять все, что происходит, и «оптимизировать игровой процесс». Вам не нужно слишком много узнавать о тонкостях того, что обогревает или охлаждает вашу колонию.

В соответствии с новой температурной системой, другие системы должны были измениться, чтобы не отставать. Это включает в себя солнечный свет и тень, которые теперь будут влиять на игровой процесс; когда солнце жаркое (например, летом), жители деревни будут искать тень, чтобы избежать негативных настроений, и вы также можете дать им шляпы, которые защищают их от солнца.

Мы еще не знаем, когда выйдет следующее крупное обновление Going Medieval, но оно будет содержать эти изменения температуры, а также другие изменения системы, включая цикл дня и ночи, рост растений и многое другое.