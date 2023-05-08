Разработчики Going Medieval раскрыли новые подробности про следующее крупное обновление ©

Компания Foxy Voxel поделилась дополнительной информацией о грядущем обновлении 9 Going Medieval. В частности, в новом дневнике разработчиков рассказывается о том, как пересматривается цикл день-ночь в игре, что приводит к созданию более реалистичной (хотя и не слишком реалистичной) системы, которая должна дать вам больше поводов для размышлений в стратегическом плане.

Эта новость появилась в сегодняшнем выпуске Medieval Monday, где упоминается о том, как изменится система температур в обновлении 9 на прошлой неделе. Новая система день-ночь связана с этими изменениями температуры; когда солнечного света больше, тепло будет более доступным, но если темнеет раньше, то вашим поселенцам и их колонии дольше будет холодно.

В этом духе, когда новая система приземлится, солнце будет восходить около 4 утра и заходить около 9 вечера в летнее время, в то время как зимой солнце будет восходить около 8 утра и заходить около 3 часов дня. Это, по словам Foxy Voxel, также означает, что вам нужно будет учитывать угол наклона солнца; например, растения, которые летом получали достаточно солнечного света, зимой могут испытывать трудности.

Помимо этих изменений, в обновлении 9 Going Medieval появится новый эффект рассеянного солнечного света. Это позволит размещать растения возле окон и использовать солнечный свет для выращивания культур в помещении. Если солнечный свет попадает на растение, а температура не слишком низкая, то оно будет расти, где бы оно ни находилось.

Чтобы компенсировать эти изменения, Foxy Voxel говорит, что теперь будет существовать вероятность того, что после окончания роста растения станут "чахлыми". Чахлое растение меньше по размеру и даст меньший урожай, а вероятность того, что растения станут чахлыми, увеличивается при недостатке солнечного света. Если вы выращиваете дерево, то близость к другим деревьям также увеличит шансы этого дерева стать чахлым.

В ближайшее время появится еще много интересной информации о 9-м обновлении Going Medieval, так что следите за новостями.