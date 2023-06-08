Спустя два года раннего доступа средневековая стратегическая игра Going Medieval продолжает успешно развиваться ©

Going Medieval - это средневековая стратегическая игра, в которой мы играем роль лидера небольшой общины, пытающейся восстановить цивилизацию в регионе, некогда охваченном смертельной чумой.

Мы начинаем наше приключение с основания скромного поселения, но со временем - используя передовые возможности строительства и планирования - мы сможем превратить его в сильное и процветающее королевство. Однако путь к этому будет нелегким, ведь опасные бандиты захотят помешать нам в этом. Чтобы избежать опасности, нам нужно обеспечить безопасность в виде оборонительных стен или хорошо обученной армии.

Благодаря множеству возможностей независимого производства студии Foxy Voxel игра — несмотря на то, что она застряла в раннем доступе на два года — пользуется практически неослабевающей популярностью в сообществе. Отличным показателем этого являются отзывы об игре на Steam. На данный момент Going Medieval на платформе Valve имеет 14532 отзыва, из которых почти 90% (13072) - положительные.

Неплохо идут дела и с точки зрения количества активных игроков. В последние дни в игру играли более 2000 человек (по данным SteamDB), что, учитывая жанр игры и тот факт, что прошло два года с момента ее выхода в раннем доступе, является достойным восхищения результатом.

Такой большой прием стратегии в основном объясняется тем, что разработчики постоянно совершенствуют игру. На прошлой неделе (по случаю годовщины игры в раннем доступе) было выпущено большое обновление, которое внесло изменения практически во все аспекты игры. Однако если выделять конкретные элементы, которые подверглись серьезной перестройке, то следует упомянуть температуру (влияющую на флору, фауну и поселенцев) и эффекты окружающей среды. Ознакомиться с подробностями обновления можно по этой ссылке.

Наконец, разработчики из Foxy Voxel не сообщили, когда можно ожидать выхода финальной версии Going Medieval.