В Steam проходит раздача психоделического шутер-рогалика Golden Light

В цифровом магазине Steam раздают кооперативный треш-хоррор Golden Light, который придётся по вкусу любителям трэшовых ужастиков. Раздача продлится до 24 февраля 21:00.
Проект делалала инди-студия Mr. Pink, включающая бывшего российского ютубера Даниила Ермакова.
Добро пожаловать в Мясную Зону! Golden Light это безумный хоррор rogue-like, в котором горящая куча мяса может избивать кучу книг, влюбившихся в тебя, пока ты доедал свой отравленный трехствольный револьвер! Игроков ожидает жуткая атмосфера, процедурная генерация уровней, безумные противники и внушительный арсенал оружия для выживания.
Игрушка получила 88% положительных отзывов. Есть перевод на русский язык.
О. Это шикарная игра. Всем очень советую