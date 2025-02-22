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Golden Light 10.07.2020
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
6.4 17 оценок

В Steam проходит раздача психоделического шутер-рогалика Golden Light

KoRnEr
Новости

В цифровом магазине Steam раздают кооперативный треш-хоррор Golden Light, который придётся по вкусу любителям трэшовых ужастиков. Раздача продлится до 24 февраля 21:00.

Проект делалала инди-студия Mr. Pink, включающая бывшего российского ютубера Даниила Ермакова.

Добро пожаловать в Мясную Зону! Golden Light это безумный хоррор rogue-like, в котором горящая куча мяса может избивать кучу книг, влюбившихся в тебя, пока ты доедал свой отравленный трехствольный револьвер! Игроков ожидает жуткая атмосфера, процедурная генерация уровней, безумные противники и внушительный арсенал оружия для выживания.

Игрушка получила 88% положительных отзывов. Есть перевод на русский язык.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
A E

О. Это шикарная игра. Всем очень советую

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