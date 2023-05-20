Golf With Your Friends 29.01.2016
6.3 15 оценок

Golf With Your Friends получила дополнение The Corrupted Forest для ПК и консолей

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monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 сообщили, что они выпустили DLC «Corrupted Forest» для своей игры в мини-гольф Golf With Your Friends. Дополнение уже доступно для ПК и консолей в цифровых магазинах.

Дополнение Corrupted Forest включает в себя девять лунок с постоянно нарастающей жестокостью, которая уводит отважных игроков вглубь леса, где овладевает темная порча. Смогут ли игроки пройти через темный и искривленный курс, преодолеть угрозу вселенной «Вместе с друзьями» и выиграть шляпу Corrupted Crown?

В многопользовательском онлайн-режиме только хозяин лобби должен владеть новым контентом, что позволяет друзьям объединить усилия и попытаться пройти через Проклятый лес, не покупая курс. Запуск DLC также совпадает с выпуском Horrifying Headgear Pack, который включает в себя пять совершенно новых анимированных головных уборов для персонализации.

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