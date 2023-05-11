Goodbye Volcano High отложена до 29 августа ©

Goodbye Volcano High, повествовательное приключение KO_OP об антропоморфных динозаврах, снова откладывается. Игра должна была выйти 15 июня, но будет выпущена 29 августа для PS4, PS5 и ПК.

В официальном заявлении разработчик сообщил, что "не смог бы уложиться в июньскую дату запуска без значительного снижения качества и масштаба игры". Поскольку компания не хотела выпускать "ничего менее качественного, чем лучшая версия игры, которую мы делали на протяжении всего цикла разработки", она решила отложить выход.

Конечно, компания также хочет избежать переработок. "Чтобы уложиться в первоначальную дату запуска, нашей команде пришлось бы работать по ночам, выходным и ранним утром, и мы рискуем перегрузить людей". Поскольку в июне выходит так много игр (Street Fighter 6, Final Fantasy 16, Diablo 4 и Layers of Fear, по последним подсчетам), задержка также "открывает перед нами более невероятные возможности и дает игре больше шансов на успех".

Тем временем, после положительных отзывов на недавнюю демоверсию, KO_OP скоро выпустит еще одну.