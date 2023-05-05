Goodbye Volcano High 15.06.2023
5.5 20 оценок

Повествовательное приключение Goodbye Volcano High обзавелось демоверсией в Steam

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monk70
Новости

Студия разработки KO_OP выпустила в Steam демоверсию повествовательного приключения Goodbye Volcano High по случаю LudoNarraCon 2023. Для тех, кто не знаком с игрой, это консольный эксклюзив PS5, известная тем, что была включена в анонс консоли.

Чтобы скачать демо-версию, просто перейдите на страницу игры, прокрутите вниз до полосы «Загрузить Goodbye Volcano High Demo» и нажмите на кнопку «Загрузить», расположенную справа. Установка занимает чуть больше 1 ГБ.

Особенности Goodbye Volcano High:

  • Полностью озвученная игра с Лахланом Уотсоном в главной роли (Леденящие душу приключения Сабрины)
  • Разветвленная история: столкнитесь с трудным выбором с серьезными последствиями
  • Рисованная графика и эффектная анимация персонажей - игра выглядит как настоящий играбельный мультфильм.
  • Написано с использованием механизма повествования, который использовался для создания Heaven's Vault, 80 Days и Sorcery.
  • Goodbye Volcano High — это особенный опыт: это гибрид кинематографической истории, ритм-игры, обучающей игры и интерактивного фильма.

Goodbye Volcano High будет доступна для ПК и PS5 с 15 июня 2023 года.

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